Συναινεί να εκδοθεί στην πατρίδα του ο 23χρονος Σέρβος που διώκεται για ληστεία κρυπτονομισμάτων

Στην έκδοσή του στην πατρίδα του συναίνεσε ο 23χρονος Σέρβος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς εκκρεμούσε εις βάρος του ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για εμπλοκή του σε ληστεία.

Ο νεαρός Σέρβος οδηγήθηκε νωρίτερα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση της ερυθράς αγγελίας, δηλώνοντας ότι συναινεί στο σερβικό αίτημα να εκδοθεί και να δικαστεί στη χώρα.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, η εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε από κοινού με άλλα άτομα, το 2025, στο Βελιγράδι. Η υπόθεση, όπως έγινε γνωστό, αφορά κρυπτονομίσματα αξίας 6 εκατ. δηναρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 50.000 ευρώ.

Ο 23χρονος είχε συλληφθεί χθες το απόγευμα σε κατάστημα εστίασης κοντά στη Νέα Παραλία, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ