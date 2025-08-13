eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό στη Μονή Βουλκάνου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιοχή της Ιθώμης, εν όψει του εορτασμού της Παναγίας τον Δεκαπενταύγουστο στην Ιερά Μονή Βουλκάνου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, για τη διευκόλυνση των πολιτών, που θα μεταβούν στην Μονή Βουλκάνου, αύριο Πέμπτη 14 Αυγούστου από τις 6 το απόγευμα έως μεθαύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής στις 12 μ., θα επιτρέπεται η άνοδος των οχημάτων προς την Ιερά Μονή, μόνο από:
- Λάμπαινα - Αρχαία Μεσσήνη - Ιερά Μονή Βουλκάνου
- Λάμπαινα - Κακοπέτρι - Ιερά Μονή Βουλκάνου
- Μελιγαλά - Νεοχώρι - Αρχαία Μεσσήνη - Ιερά Μονή Βουλκάνου.
Η κάθοδος των οχημάτων από την Μονή θα πραγματοποιείται μόνο προς τη Γέφυρα Βαλύρας.
«Παρακαλούμε για την κατανόηση των οδηγών, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους, με τις υποδείξεις των τροχονόμων», καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

 

