Μεσσηνία: Ο Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Βουλκάνου (φωτογραφίες)

Με την παρουσία πλήθους πιστών και χοροστατούντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου τελέσθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 14 Αυγούστου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιστορική Ιερά Μονή Βουλκάνου, της Μητρόπολης Μεσσηνίας.

Τον Σεβασμιώτατο πλαισίωσαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βουλκάνου Προκόπιος και οι εκ των αδελφών της Ιεράς Μονής, Αρχιμανδρίτες Ευθύμιος Θεοδωρόπουλος και Αλέξιος Σαραντόπουλος και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος.

Πριν το τέλος του εσπερινού τελέσθηκε η λιτάνευση του Επιταφίου και εψάλησαν τα Εγκώμια της Θεοτόκου και εν συνεχεία η Αρτοκλασία στον αύλειο χώρο της Μονής.

Μετά την Ακολουθία ο Μητροπολίτης ευχήθηκε στο πολυπληθές εκκλησίασμα και στους παρισταμένους εκπροσώπους των τοπικών αρχών, τον Βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη, τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, η Υπεραγία Θεοτόκος να είναι σκέπη και προστάτιδα όλων, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές που περνάει ολόκληρη η ανθρωπότητα, ένεκα των πολεμικών συρράξεων και των πολλών άλλων γεωπολιτικών κρίσεων.