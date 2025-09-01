Την Τετάρτη η εικόνα της Δήμιοβας στα Γιαννιτσάνικα

Την εικόνα της Παναγίας από τη μονή της Δήμιοβας υποδέχεται την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, η Καλαμάτα, πριν τις 7 το απόγευμα, στα Γιαννιτσάνικα, στο ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και με την ολοκλήρωσή του θα γίνει η υποδοχή της εικόνας στο ναό των Γιαννιτσανίκων, από τον μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ενώ θα ακολουθήσει παράκληση.

Η εικόνα θα παραμείνει στο ναό για 10ήμερο παλλαϊκό προσκύνημα.

Κάθε μέρα έως τις 13 του μήνα που θα αναχωρήσει η εικόνα της Παναγίας για την επιστροφή της στη μονή, το πρωί θα τελείται όρθρος και θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα

εσπερινός και παράκληση. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για τη γιορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου, χοροστατούντος του μητροπολίτη Χρυσοστόμου, την παραμονή, στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός και την Παρασκευή 5 του μήνα στις 8 το βράδυ, αγρυπνία “επί τη αναμνήσει του εν Χώναις θαύματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ”.