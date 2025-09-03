eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κατάθεση της Αγίας Ζώνης στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Με κατάνυξη εορτάστηκε η Κατάθεση της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου το πρωί της Κυριακής στο φερώνυμο μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται στο προαύλιο του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, όπου ασθενείς, συνοδοί και το προσωπικό του νοσοκομείου προσεύχονται και παίρνουν δύναμη να συνεχίσουν.

Τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία από τον μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο και επιμνημόσυνη δέηση για τον μεγάλο ευεργέτη και δωρητή του νοσοκομείου Γεώργιο Αλεξόπουλο, καθώς και για όλους τους δωρητές του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν η αναπληρώτρια διοικήτρια Γ.Ν. Μεσσηνίας - Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας Δημητρούλα Καλομοίρη, η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και δημοτική σύμβουλος Τριφυλίας Σταματία Αλεξοπούλου και η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Θεοφανία Σιούτη.

