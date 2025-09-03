Κατάθεση της Αγίας Ζώνης στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Τελέστηκε αρχιερατική θεία λειτουργία από τον μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο και επιμνημόσυνη δέηση για τον μεγάλο ευεργέτη και δωρητή του νοσοκομείου Γεώργιο Αλεξόπουλο, καθώς και για όλους τους δωρητές του νοσηλευτικού ιδρύματος.
Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν η αναπληρώτρια διοικήτρια Γ.Ν. Μεσσηνίας - Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας Δημητρούλα Καλομοίρη, η διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και δημοτική σύμβουλος Τριφυλίας Σταματία Αλεξοπούλου και η διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Θεοφανία Σιούτη.
Κ.Μπ.