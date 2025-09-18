Την Παναγία Βουλκανιώτισσα υποδέχεται το Σάββατο η Μεσσήνη

Την εικόνα της Παναγίας από τη μονή Βουλκάνου υποδέχεται με κάθε επισημότητα η Μεσσήνη, μεθαύριο Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στις 10.30 το πρωί, στη βόρεια είσοδο της πόλης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, η φετινή υποδοχή γίνεται σε κλίμα ιδιαίτερης συγκινησιακής φόρτισης, καθώς πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο κηρύσσεται η 20η Σεπτεμβρίου, ημέρα καθόδου της θαυματουργού εικόνας της “Παναγίας Βουλκανιώτισσας” ως ημέρα αργίας για την Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης.

Η κάθοδος της εικόνας θα ξεκινήσει στη 1 μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής από τη μονή, συνοδεία εκατοντάδων πιστών.

Η επίσημη υποδοχή της θα γίνει με τιμές στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στις 10.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση της εικόνας σε κεντρικούς δρόμους και στην πλατεία της πόλης, με τη συμμετοχή της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού και των Δημοτικών Φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Γύρω στις 11.30 το πρωί η εικόνα της Παναγίας θα φθάσει στο μετόχι της μονής Βουλκάνου και θα εναποτεθεί στην εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής για προσκύνημα μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου.

Της υποδοχής και της λιτανείας θα προστούν οι μητροπολίτες Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος και Μεσσηνίας Χρυσόστομος, συνοδεία του κλήρου, εκπροσώπων της Πολιτείας, τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Ολες αυτές τις μέρες η Μεσσήνη αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, που θα πάνε στην πόλη, προκειμένου να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας και να ζήσουν από κοντά το φημισμένο νησιώτικο πανηγύρι.

ΟΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Αύριο Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης στις 8 μ.μ., η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και η Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης θα προαναγγείλουν μουσικά τη μεγάλη θρησκευτική γιορτή της άφιξης της εικόνας της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας, με ένα εορταστικό πρόγραμμα διάρκειας μισής ώρας. Ο Δήμος καλεί όλες και όλους στην κεντρική πλατεία να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, που θα αποτελέσει προάγγελο της λαμπρής θρησκευτικής γιορτής, η οποία ξεκινάει το Σάββατο με την εναπόθεση της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας στο μετόχι της μονής στη Μεσσήνη για προσκύνημα.