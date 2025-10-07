Μητροπολίτης Μεσσηνίας: “Η Κατήχηση απαιτεί συνέπεια και μεράκι”

Ο καθιερωμένος Αγιασμός και η επίδοση των διορισμών των νέων Κατηχητριών και Κατηχητών της Μητρόπολης Μεσσηνίας έγινε χθες το απόγευμα.

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος , αφού καλωσόρισε τους ιερείς και τα λαϊκά στελέχη της Νεότητος, ανέλυσε το σκεπτικό της τοπικής Εκκλησίας αναφορικά με το πρόγραμμα της νέας κατηχητικής περιόδου. Επεσήμανε προς όλους ότι “το έργο της Κατήχησης είναι ιδιαίτερα δύσκολο στις ημέρες μας, γι’ αυτό θα πρέπει να μην περιορίζεται σε ένα επίπεδο διδασκαλίας αλλά να έχει τις ανάλογες προεκτάσεις στην ίδια τη ζωή μας και να μην παραθεωρείται ο εμπειρικός και βιωματικός χαρακτήρας της Κατήχησης. Για να πετύχει ο σκοπός της Κατήχησης απαιτείται απ’ όλους μας συνέπεια και μεράκι”.

Κατόπιν το λόγο έλαβε ο Υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητος π. Σωτήριος Τζαϊλέας ο οποίος παρουσίασε και ανέπτυξε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για τη φετινή περίοδο.

Στο τέλος ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος με τους υπευθύνους Νεότητος, ιερείς και Κατηχητές και τέθηκαν προτάσεις και σκέψεις προς συζήτηση.