Σύλληψη Πακιστανού δουλέμπορου στους Γαργαλιάνους – Εκμεταλλευόνταν 17 άτομα από το Νεπάλ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία αλλοδαπών ανδρών, κυρίως υπηκόων Νεπάλ, με σκοπό την εργασιακή τους εκμετάλλευση σε αγροτικές καλλιέργειες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Το Ελληνικό FBI ξήλωσε ένα κύκλωμα που έβαζε εργάτες γης να ζουν σε σπίτια – τρώγλες υπό άσχημες συνθήκες, τους έπαιρναν τα μεροκάματα και τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό για να επιβιώσουν, ρούχα και νερό.

Διασώθηκαν 17 άτομα

Η εγκληματική οργάνωση δρούσε και στη Μεσσηνία και ειδικότερα στους Γαργαλιάνους, όπου έγινε μια σύλληψη ενός Πακιστανού δουλέμπορα, ο οποίος εκμεταλλευόταν 15 άνδρες και δύο γυναίκες από το Νεπάλ.

Τα άτομα αυτά, που διασώθηκαν και τους παρασχέθηκε αρωγή και προστασία, ζούσαν σαν σκλάβοι σε αποθήκη στους Γαργαλιάνους, ενώ έγιναν πέντε προσαγωγές. Ενας εξ αυτών δεν είχε τα ανάλογα έγγραφα για να βρίσκεται στη χώρα και θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απέλασης.

Στην επιχείρηση που οργάνωσε στη Μεσσηνία το Ελληνικό FBI συνέδραμαν και αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 10 μέλη της οργάνωσης,

υπήκοοι Πακιστάν, μεταξύ των οποίων και ένα από τα αρχηγικά μέλη, ενώ στη

δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 10 άτομα (από τα οποία 7 μέλη της

εγκληματικής οργάνωσης), τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί,

μεταξύ αυτών και έγκλειστος σε Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων – εργασιακή εκμετάλλευση, καθώς και για παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Συνολικά, από την έρευνα, διακριβώθηκαν 25 περιπτώσεις εμπορίας

αλλοδαπών ανδρών, υπηκόων Νεπάλ, οι οποίοι διαβιούσαν σε ανθυγιεινές

και εξευτελιστικές για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνθήκες.

Πως δρούσε το κύκλωμα

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2024,

τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στρατολογούσαν αλλοδαπούς, κυρίως υπηκόους Νεπάλ, χρησιμοποιώντας εξαναγκαστικά και απατηλά μέσα, τη

διευκόλυνση της παράνομης εισόδου τους στην ελληνική επικράτεια, καθώς

και την παραλαβή, εγκατάσταση και μεταφορά τους σε διάφορες περιοχές της

χώρας με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος μέσω της

εκμετάλλευσης της εργασίας τους.

Κύριο ρόλο στην στρατολόγηση κατείχε 29χρονη, υπήκοος Νεπάλ, η οποία

λαμβάνοντας καθοδήγηση και υποστήριξη από 39χρονο, εμφανιζόταν ως

«διαμεσολαβήτρια» για την εύρεση εργασίας στη χώρα μας σε αγροτικές εργασίες, στοχεύοντας ομοεθνείς της, που εργάζονταν νόμιμα κυρίως στη Ρουμανία.

Για να πετύχει τον σκοπό της, αναρτούσε σχετικές «διαφημίσεις» σε μέσο

κοινωνικής δικτύωσης, όπου υποσχόταν καλύτερες χρηματικές απολαβές στην Ελλάδα.

Όταν οι ενδιαφερόμενοι έρχονταν σε επικοινωνία μαζί της, η 29χρονη

αποσπούσε τη συναίνεσή τους να ταξιδέψουν στη χώρα μας, έναντι αμοιβής

που θα εξοφλούνταν σταδιακά μέσω της εργασίας τους, δημιουργώντας έτσι

δεσμό οικονομικής εξάρτησης και χρέους.

Ακολούθως, τα θύματα εισέρχονταν στην ελληνική επικράτεια αεροπορικώς ή

μέσω των χερσαίων συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία και στη συνέχεια, με τη

συνδρομή μελών της εγκληματικής οργάνωσης, μεταφέρονταν σε περιοχές

στην επαρχία.

Προηγουμένως, μεταφέρονταν σε διαμερίσματα ή άλλους χώρους προσωρινής

διαμονής υπό συνεχή επιτήρηση, όπου συχνά διάφορα άτομα τους

αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ως μέσο πίεσης.

Μάλιστα, κατά τη μεταφορά τους ορισμένοι αλλοδαποί εξαναγκάζονταν σε

καταβολή χρημάτων ή είχαν υποστεί σωματική βία και απειλές, ενώ σε άλλες

περιπτώσεις απάγονταν και κατακρατούνταν παράνομα με σκοπό την

καταβολή χρηματικών ποσών στους δράστες, ως αντάλλαγμα για την

απελευθέρωσή τους.

Στις περιοχές που απασχολούνταν οι αλλοδαποί, όπως η Αργολίδα, η Ηλεία, η

Αρκαδία, η Λακωνία, η Μεσσηνία, η Λάρισα και η Βοιωτία, διέμεναν σε

πρόχειρα καταλύματα ή αποθήκες και απασχολούνταν σε εξαντλητικές

αγροτικές εργασίες υπό την εποπτεία επιστατών, οι οποίοι λειτουργούσαν ως

ενδιάμεσοι και διαχειρίζονταν τη διαμονή, την εργασία και την επιτήρηση των

εργατών. Οι συνθήκες εργασίας ήταν εξαιρετικά σκληρές, χωρίς ωράρια ή

ανάπαυση, ενώ οι διακινούμενοι λάμβαναν ελάχιστα ή καθόλου χρήματα με το

πρόσχημα τη αποπληρωμής του «χρέους». Όσοι αντιδρούσαν αντιμετώπιζαν

απειλές, εκφοβισμό ή σωματική βία.

