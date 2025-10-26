8 νέες υποτροφίες σε φοιτητές από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Αυτό αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος που συνεδρίασε χθες 24 Οκτωβρίου, υπό την προεδρία του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Οπως ανακοινώθηκε, από το 2010, πρώτο έτος λειτουργίας του Ταμείου, έχουν χορηγηθεί και θα χορηγηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου συνολικά 116 υποτροφίες. Συνεχίζουν σήμερα να λαμβάνουν την υποτροφία 31 φοιτητές και φοιτήτριες. Το ποσό των υποτροφιών αυτών ανέρχεται στο 1.230.000 ευρώ και πλέον. Επίσης, σημαντικό ποσό έχει διατεθεί ως έκτακτο φοιτητικό βοήθημα σε 270 φοιτητές.

Ο σεβασμιώτατος πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και για τη φετινή οικονομική ενίσχυση, προς: α) το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, την Καπνοβιομηχανία Καρέλια, την κα Βικτωρία Καρέλια, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, την Αιγέας ΑΜΚΕ, την κα Παναγιώτα Τσόπελα-Αποστολάκη για την μεγάλη οικονομική προσφορά τους, β) τον πρόεδρο και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, γ) το Δ.Σ. του προσκυνήματος “Παναγία η Ελεήστρια” Κορώνης, δ) το Δ.Σ. του προσκυνήματος “Παναγία Σγράπα” Πυλίας, ε) τον εφημέριο και τα μέλη της Επιτροπής του ιερού προσκυνηματικού Ναού Αγίας Βαρβάρας Καλαμάτας και στ) όλους τους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες της Μεσσηνίας, οι οποίοι προσέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά, ενισχύοντας τους σκοπούς του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Μητρόπολης Μεσσηνίας.