Με λαμπρότητα τα ονομαστήρια του μητροπολίτη Χρυσοστόμου - Υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές

Με λαμπρότητα γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, τα ονομαστήριά του ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.

Ειδικότερα, με εκκλησιαστική λαμπρότητα και ιεροπρέπεια τελέσθηκε σήμερα στον μητροπολιτικό ναό Υπαπαντής του Χριστού στην Καλαμάτα, η θεία λειτουργία στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς και για την ονομαστική γιορτή του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Στην Ακολουθία του Όρθρου χοροστάτησε ο μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος, ενώ της πολυαρχιερατικής θείας λειτουργίας προεξήρχε ο εορτάζων μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Συλλειτούργησαν οι μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, Άρτης Καλλίνικος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως Αθηναγόρας, Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού Κύριλλος, Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων Τιμόθεος, Μεγάρων και Σαλαμίνος Κωνσταντίνος, Καρθαγένης Μελέτιος, Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιερόθεος, Πολυάνης και Κιλκισίου Βαρθολομαίος, Θήρας, Αμοργού και Νήσων Αμφιλόχιος, Μαντινείας και Κυνουρίας Επιφάνιος, καθώς και ο επίσκοπος Τεγέας Θεόκλητος.

Από το Ιερό Βήμα συμπροσευχήθηκαν μητροπολίτης Φωκίδος Θεόκτιστος και ο επίσκοπος Αμορίου Νικηφόρος.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο πρωτοπρεσβύτερος Κρεσφόντης Πουλόπουλος, εφημέριος του μητροπολιτικού ναού, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιεραποστολικό και θεολογικό έργο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, καθώς και στην πνευματική και ποιμαντική προσφορά του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ο σεβασμιώτατος ευχαρίστησε εγκάρδια τους αρχιερείς, τον ιερό κλήρο, τις αρχές του τόπου και το ευσεβές εκκλησίασμα για την παρουσία και τις ευχές τους.

Στη συνέχεια, η μητρόπολη Μεσσηνίας απένειμε 8 υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ως έμπρακτη στήριξη των νέων και ενίσχυση της εκπαιδευτικής τους πορείας. Ο σεβασμιώτατος συνεχάρη τους υποτρόφους και ευχήθηκε σε αυτούς καλή πρόοδο και επιτυχία στις σπουδές τους.

Παρέστησαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο βουλευτής Καβάλας Ιωάννης Πασχαλίδης, οι δήμαρχοι Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου και Θάσου Ελευθέριος Κυριακίδης, ο αντεισαγγελέας Εφετών Καλαμάτας Ηλίας Κωνσταντακόπουλος, η πρόεδρος Πρωτοδικών Καλαμάτας Πολυξένη Τσούλη, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων τοπικών φορέων.

Επειτα, στο Επισκοπικό Μέγαρο ο σεβασμιώτατος δέχθηκε ευχές από τους ιερείς της μητρόπολης, τους τοπικούς άρχοντες και πλήθος πιστών.