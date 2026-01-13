Ιερατική σύναξη στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Θεσμός, σύμφωνα με ενημέρωση από τη μητρόπολη, που αποσκοπεί στην ενότητα του κλήρου και την ενημέρωσή του για το πολυσχιδές έργο της Εκκλησίας.

Ο σεβασμιώτατος ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα των ιερέων και τους ευχήθηκε ευλογημένη και καρποφόρα χρονιά, με υγεία και κάθε καλό στη διακονία τους και τις οικογένειές τους.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε θέματα διοικητικά και διαχειριστικά που αφορούν την τοπική Εκκλησία, τονίζοντας στους ιερείς την ανάγκη για πνευματική εγρήγορση και αφοσίωση στο λειτούργημα και τα καθήκοντά τους.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, η σύναξη ολοκληρώθηκε με εποικοδομητικό διάλογο, όπου οι κληρικοί είχαν την ευκαιρία να θέσουν προβληματισμούς και να ανταλλάξουν απόψεις με τον επίσκοπο, για τη βελτίωση της ποιμαντικής τους διακονίας.