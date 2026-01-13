eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ιερατική σύναξη στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Ιερατική σύναξη στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Ετήσια ιερατική σύναξη πραγματοποιήθηκε χθες 12 Ιανουαρίου στη Μητρόπολη Μεσσηνίας, στο ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καλαμάτας, υπό την προεδρία του μητροπολίτη Χρυσοστόμου.

Θεσμός, σύμφωνα με ενημέρωση από τη μητρόπολη, που αποσκοπεί στην ενότητα του κλήρου και την ενημέρωσή του για το πολυσχιδές έργο της Εκκλησίας.
Ο σεβασμιώτατος ευλόγησε την πρωτοχρονιάτικη πίτα των ιερέων και τους ευχήθηκε ευλογημένη και καρποφόρα χρονιά, με υγεία και κάθε καλό στη διακονία τους και τις οικογένειές τους.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε θέματα διοικητικά και διαχειριστικά που αφορούν την τοπική Εκκλησία, τονίζοντας στους ιερείς την ανάγκη για πνευματική εγρήγορση και αφοσίωση στο λειτούργημα και τα καθήκοντά τους.
Με βάση την ίδια ενημέρωση, η σύναξη ολοκληρώθηκε με εποικοδομητικό διάλογο, όπου οι κληρικοί είχαν την ευκαιρία να θέσουν προβληματισμούς και να ανταλλάξουν απόψεις με τον επίσκοπο, για τη βελτίωση της ποιμαντικής τους διακονίας.

 

