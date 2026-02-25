Ζημιές και κλοπή σε αυτοκίνητο γνωστού δημοσιογράφου στη Μπούκα Μεσσήνης

Το αυτοκίνητο του 66χρονου δημοσιογράφου ήταν σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της παραλίας και προχθές το πρωί άγνωστος ή άγνωστοι δράστες έσπασαν το παράθυρο του οδηγού και έκλεψαν ένα μπουφάν και ένα πορτοφόλι, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, αλλά και την ταυτότητα και το δίπλωμά του.

Ο δημοσιογράφος, που έχει εργαστεί σε γνωστά τηλεοπτικά κανάλια και έντυπα μέσα, κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία. Αστυνομικοί του Α.Τ. Μεσσήνης που διενεργεί την προανάκριση, ερεύνησαν το χώρο και πήραν καταθέσεις, ενώ σε κοντινή απόσταση από το αυτοκίνητο βρέθηκε το πορτοφόλι με τα προσωπικά έγγραφα του 66χρονου, όχι όμως και τα χρήματα.

Οι Αστυνομικοί αναζητούν κάμερες ασφαλείας από την περιοχή της Μπούκας, προσπαθώντας να εντοπίσουν ύποπτα αυτοκίνητα, προκειμένου να φτάσουν στην ταυτότητα των δραστών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η κλοπή εκτιμάται πως έγινε από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί της Καθαράς Δευτέρας και εκείνο το χρονικό διάστημα δεν υπήρχε ιδιαίτερη κίνηση στην περιοχή της Μπούκας.

(φωτό αρχείου)

Κ.Ηλ.