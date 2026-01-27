eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026

Ενθρονίζεται σήμερα η εικόνα της Παναγίας Υπαπαντής

Ενθρονίζεται σήμερα η εικόνα της Παναγίας Υπαπαντής

Ενθρονίζεται σήμερα Τρίτη στον θρόνο λιτάνευσης, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Υπαπαντής, μετά τις 5.30 το απόγευμα.

Με την ενθρόνιση της εικόνας ξεκινούν οι εκδηλώσεις εορτασμού της πολιούχου της Καλαμάτας, οι οποίες θα κορυφωθούν κατά το διήμερο 1 και 2 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τη μητρόπολη Μεσσηνίας, σήμερα στις 5 το απόγευμα, στον μητροπολιτικό ναό Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός και στη συνέχει παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Με την ολοκλήρωση της παράκλησης θα πραγματοποιηθεί η ενθρόνιση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Υπαπαντής, από τον μόνιμο στο θρόνο λιτάνευσής της.

