Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα την Καθαρά Δευτέρα

Με κλειστό το λιανεμπόριο αλλά εξαιρέσεις σε σούπερ μάρκετ, φούρνους και αγορές, η αγορά κινείται σε ρυθμούς Σαρακοστής.

Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Όμως, έχουν το δικαίωμα να αργούν όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, εφόσον η Καθαρά Δευτέρα έχει χαρακτηριστεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Στην Ελλάδα, μεγάλος αριθμός ιδιωτικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει την Καθαρά Δευτέρα ως αργία.

Τι ισχύει για εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά καταστήματα, με μοναδική εξαίρεση τους χώρους εστίασης και τους κινηματογράφους που λειτουργούν εντός των malls, αναμένεται να είναι κλειστά.

Καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, ηλεκτρικών και λοιπής λιανικής δεν θα λειτουργήσουν, επίσης.

Αναφορικά με τα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας, Κρητικός και Μασούτης διατηρούν την αργία και δεν θα λειτουργήσουν.

Ωστόσο θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα:

Lidl: Με ωράριο 07:45 – 16:00.

ΜyMarket: Επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας σε Αθήνα και περιφέρεια θα ανοίξουν από 08:00 έως 14:00.

Τα μικρότερα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, συχνά με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτοί θα είναι από τα ξημερώματα οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, οι λαϊκές αγορές, τα ζαχαροπλαστεία, περίπτερα και μίνι μάρκετ, καφετέριες, ταβέρνες και λοιπά καταστήματα εστίασης.

