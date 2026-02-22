New York Times: Το Ιράν προετοιμάζεται για επίθεση των ΗΠΑ

Την ώρα που τα τύμπανα του πολέμου ηχούν ξανά στη Μέση Ανατολή, δημοσίευμα των New York Times φέρνει στο φως τη ριζική αναδιάταξη της εξουσίας στην Τεχεράνη.

Ο Ανώτατος Ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φαίνεται πως έχει παρακάμψει τον μετριοπαθή πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, αναθέτοντας τα ηνία της χώρας στον βετεράνο των Φρουρών της Επανάστασης και ειδικό σε θέματα εθνικής ασφάλειας, Αλί Λαριτζάνι.

Στις αρχές Ιανουαρίου, καθώς το Ιράν αντιμετώπιζε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο και την απειλή επιθέσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στράφηκε σε έναν έμπιστο και πιστό υπολοχαγό για να καθοδηγήσει τη χώρα, τον Αλί Λαριτζάνι, τον ανώτατο αξιωματούχο εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Έκτοτε, ο κ. Λαριτζάνι, ένας 67χρονος βετεράνος πολιτικός, πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και νυν επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, κυβερνά ουσιαστικά τη χώρα. Η άνοδός του έχει παραγκωνίσει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζέσκιάν, έναν καρδιοχειρουργό που έγινε πολιτικός, ο οποίος αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά στην εξουσία και συνεχίζει να δηλώνει δημοσίως ότι «είμαι γιατρός, όχι πολιτικός» και ότι κανείς δεν πρέπει να περιμένει από αυτόν να λύσει τα πολυάριθμα προβλήματα του Ιράν.

Η περιγραφή από τους New York Times της ανόδου του κ. Λαριτζάνι και των αποφάσεων και διαβουλεύσεων της ηγεσίας του Ιράν, ενόψει της απειλής πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ, βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας εκ των οποίων συνδέεται με το γραφείο του κ. Χαμενεΐ, τρία μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, δύο πρώην Ιρανούς διπλωμάτες και αναφορές από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα οι αξιωματούχοι και τα μέλη των Φρουρών μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσουν με ειλικρίνεια εσωτερικά κυβερνητικά θέματα.

Το χαρτοφυλάκιο αρμοδιοτήτων του κ. Λαριτζάνι έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες. Ήταν υπεύθυνος για την καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων με τη χρήση θανατηφόρας βίας, οι οποίες απαιτούσαν το τέλος της ισλαμικής διακυβέρνησης. Επί του παρόντος, καταστέλλει τη διαφωνία, συνεργάζεται με ισχυρούς συμμάχους όπως η Ρωσία και περιφερειακούς παράγοντες όπως το Κατάρ και το Ομάν και επιβλέπει τις πυρηνικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Επίσης, καταρτίζει σχέδια για τη διαχείριση της χώρας σε περίπτωση πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς αυτές συγκεντρώνουν δυνάμεις στην περιοχή.

«Είμαστε έτοιμοι στη χώρα μας», δήλωσε ο κ. Λαριτζάνι σε συνέντευξή του στο Al Jazeera κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, αυτό το μήνα. «Είμαστε σίγουρα πιο ισχυροί από πριν, έχουμε προετοιμαστεί τους τελευταίους επτά, οκτώ μήνες, εντοπίσαμε τις αδυναμίες μας και τις διορθώσαμε. Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο και δεν θα ξεκινήσουμε τον πόλεμο. Αλλά αν μας τον επιβάλουν, θα ανταποκριθούμε».

Ο κ. Χαμενεΐ έχει δώσει εντολή στον κ. Λαριτζάνι και σε αρκετούς άλλους στενούς πολιτικούς και στρατιωτικούς συνεργάτες του να διασφαλίσουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα επιβιώσει όχι μόνο από τις αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες, αλλά και από οποιαδήποτε απόπειρα δολοφονίας των κορυφαίων ηγετών της, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του κ. Χαμενεΐ, σύμφωνα με τους έξι ανώτερους αξιωματούχους και τα μέλη της Φρουράς.

Ο Νάσερ Ιμάνι, ένας συντηρητικός αναλυτής κοντά στην κυβέρνηση, δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη από την Τεχεράνη ότι ο κ. Χαμενεΐ έχει μακροχρόνια και στενή σχέση με τον κ. Λαριτζάνι και ότι ο ανώτατος ηγέτης στράφηκε προς αυτόν σε αυτή την περίοδο οξείας στρατιωτικής και ασφαλείας κρίσης.

«Ο ανώτατος ηγέτης εμπιστεύεται πλήρως τον Λαριτζάνι, πιστεύει ότι ο Λαριτζάνι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή την ευαίσθητη συγκυρία λόγω του πολιτικού του ιστορικού, της οξυδερκής σκέψης και των γνώσεών του», δήλωσε ο κ. Ιμάνι. «Βασίζεται σε αυτόν για αναφορές σχετικά με την κατάσταση και πρακτικές συμβουλές. Ο ρόλος του Λαριτζάνι θα είναι πολύ σημαντικός κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Ο κ. Λαριτζάνι προέρχεται από μια ελίτ πολιτική και θρησκευτική οικογένεια και για 12 χρόνια ήταν πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Το 2021, του ανατέθηκε η διαπραγμάτευση μιας συνολικής στρατηγικής συμφωνίας 25 ετών με την Κίνα, αξίας δισεκατομμυρίων.

Οδηγίες Χαμενεΐ και σχέδια διαδοχής

Σύμφωνα με τους έξι ανώτερους αξιωματούχους και τα μέλη της Φρουράς, ο κ. Χαμενεΐ έχει εκδώσει μια σειρά οδηγιών. Έχει ορίσει τέσσερα επίπεδα διαδοχής για κάθε στρατιωτική διοίκηση και κυβερνητικό ρόλο που ορίζει προσωπικά. Έχει επίσης ζητήσει από όλους όσοι κατέχουν ηγετικές θέσεις να ορίσουν έως και τέσσερις αντικαταστάτες και έχει αναθέσει ευθύνες σε έναν στενό κύκλο εμπιστευτικών προσώπων για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας μαζί του ή θανάτου του.

Ενώ κρυβόταν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ, ο κ. Χαμενεΐ ονόμασε τρεις υποψηφίους που θα μπορούσαν να τον διαδεχθούν. Δεν έχουν ποτέ δημοσιοποιηθεί τα ονόματά τους, αλλά ο κ. Λαριτζάνι είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν βρίσκεται μεταξύ τους, καθώς δεν είναι ανώτερος σιίτης κληρικός — ένα θεμελιώδες προσόν για οποιονδήποτε διάδοχο.

Ωστόσο, ο κ. Λαριτζάνι ανήκει στον κύκλο των εμπιστευτικών συνεργατών του κ. Χαμενεΐ, στον οποίο περιλαμβάνονται ο κορυφαίος στρατιωτικός σύμβουλός του και πρώην αρχηγός των Φρουρών, υποστράτηγος Γιαχιά Ραχίμ Σαφάβι, ο Ταξίαρχος Mohammad Bagher Ghalibaf, πρώην διοικητή της Φρουράς και νυν πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον οποίο ο κ. Khamenei έχει ορίσει ως de facto αναπληρωτή του για τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, και ο αρχηγό του επιτελείου του, ο κληρικός Ali Asghar Hejazi.

Μέρος αυτού του σχεδιασμού είναι αποτέλεσμα των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ τον Ιούνιο, η οποία εξόντωσε την ανώτερη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν στις πρώτες ώρες του πολέμου. Μετά την κατάπαυση του πυρός, ο κ. Χαμενεΐ διόρισε τον κ. Λαριτζάνι γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και δημιούργησε ένα νέο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, με επικεφαλής τον ναύαρχο Αλί Σαμκάνι, για τη διαχείριση των στρατιωτικών υποθέσεων σε καιρό πολέμου.

«Ο Χαμενεΐ αντιμετωπίζει την πραγματικότητα που έχει μπροστά του», δήλωσε ο Βάλι Νασρ, εμπειρογνώμονας για το Ιράν και τη σιιτική θεοκρατία του στο Johns Hopkins School of Advanced International Studies.

«Αναμένει να γίνει μάρτυρας και σκέφτεται ότι αυτό είναι το σύστημά του και η κληρονομιά του, και θα παραμείνει μέχρι το τέλος», δήλωσε ο κ. Νασρ, προσθέτοντας: «Διανέμει την εξουσία και προετοιμάζει το κράτος για το επόμενο μεγάλο γεγονός, τόσο τη διαδοχή όσο και τον πόλεμο, γνωρίζοντας ότι η διαδοχή μπορεί να είναι συνέπεια του πολέμου».

