ΗΠΑ: Νεκρός από πυρά ένοπλος στο θέρετρο του Τραμπ

Ενοπλος, ηλικίας περίπου 20ετών, ο οποίος είχε εισέλθει παρανόμως στην περίμετρο ασφαλείας της κατοικίας του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία των υψηλών πολιτικών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες.