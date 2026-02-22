Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας στηρίζει την απεργία της ΠΟΕΕΤ

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Κέντρου σημειώνει: “Είναι γνωστές οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας, τις οποίες αντιμετωπίζει ο κλάδος, με εξαντλητικά ωράρια κλπ. Είναι, επίσης, γνωστό ότι πολλοί εργαζόμενοι χρόνια στον κλάδο αποχωρούν μαζικά και αλλάζουν επάγγελμα.

Τα αιτήματα του κλάδου είναι: Επίδομα ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους χωρίς όρους και προϋποθέσεις στο 80%, όπως ισχύει και στο τακτικό επίδομα ανεργίας. Επαναφορά της απονομής του εφάπαξ στην 20ετία, όπως ίσχυε δεκαετίες πριν το νόμο Κατρούγκαλου. Υπογραφή νέας ΣΣΕ στον επισιτισμό με αυξήσεις και 5ήμερο 40ωρο και σε περίπτωση εργασίας την 6η ημέρα προσαύξηση, όπως ορίζει ο νόμος και για άλλους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Ελεγκτικοί μηχανισμοί ικανοί να διασφαλίσουν όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, αλλά και την υγεία και ασφάλεια τους.

Απαιτούμε από το υπουργείο Εργασίας να πραγματοποιήσει συνάντηση με την Ομοσπονδία και να δώσει άμεσα λύσεις στα αιτήματα, τα οποία απασχολούν χρόνια τον κλάδο. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας θα σταθεί δίπλα σε κάθε πρόβλημα, που απασχολεί τους εργαζόμενους του κλάδου”.