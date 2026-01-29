Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την Παναγία Υπαπαντή

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις εορτασμού για την πολιούχο της Καλαμάτας Παναγία Υπαπαντή, οι οποίες και θα κορυφωθούν την 1η και 2α Φεβρουαρίου.

Με την ολοκλήρωση των ιερών ακολουθιών και της ενθρόνισης της εικόνας της Παναγίας Υπαπαντής, το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου, στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής του Χριστού, ο εκπρόσωπος Τύπου της μητρόπολης Μεσσηνίας Κώστας Ψυχάρης δήλωσε:

«Με την ενθρόνιση της θαυματουργής εικόνας από τον μόνιμο θρόνο της στον θρόνο λιτάνευσης αυτής, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις εορτασμού για την πολιούχο της Καλαμάτας Παναγία Υπαπαντή, οι οποίες και θα κορυφωθούν κατά την 1η και 2α Φεβρουαρίου με την τέλεση των προγραμματισμένων ιερών ακολουθιών και τη μεγαλειώδη λιτάνευση της ιερής εικόνας.

Το αποψινό εκκλησιαστικό τυπικό καθιερώθηκε από τον μακαριστό μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο Δασκαλάκη και τηρείται αναλλοίωτο ως τις ημέρες μας. Καθημερινά στον ναό θα τελούνται στις 7 το πρωί ο όρθρος και η θεία λειτουργία και το απόγευμα στις 5 εσπερινός και παράκληση. Η Υπεραγία Θεοτόκος αποτελεί το στήριγμα, την παρηγοριά και την ελπίδα του κάθε πιστού. Ας έρθουμε λοιπόν ταπεινοί προσκυνητές στο θαυματουργό εικόνισμά της, εναποθέτοντας σε αυτό τις δοκιμασίες αλλά και τις χαρές της καθημερινότητάς μας. Η Παναγία να είμεθα βέβαιοι ότι κάτι θα έχει να μας ψιθυρίσει, διότι πάνω από όλα είναι Μάνα. Καλή και ευλογημένη πανήγυρη σε όλους!”.