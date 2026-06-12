Ερχεται το «7ο Kalamata Aerial Dance Cup»

O Σύλλογος “Kalamata Dance Challenge" διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 20 & 21 Ιουνίο για άλλη μια χρονιά το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ ακροβατικών τεχνών το «7ο Kalamata Aerial Dance Cup» στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Παραλίας, με την υποστήριξη της Polis Art Events, με συμμετοχές εναέριων χορευτών - ακροβατών όλων των ηλικιών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και 6 χώρες του εξωτερικού, Κύπρο, Πορτογαλία, Μολδαβία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία.

Την Καλαμάτα θα επισκεφτούν 267 αθλήτριες και αθλητές εναέριου χορού (με γονείς & συνοδούς) από 67 συνολικά καλλιτεχνικά εκπαιδευτήρια εναέριων τεχνών για να αναδείξουν το ταλέντο τους. Και το 7ο Kalamata Aerial Dance Cup τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας ενώ έχει και φέτος φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Μεσσηνίας «Η Υπομονή».

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια από προσκεκλημένες πρωταθλήτριες του εξωτερικού. Οι πολίτες και επισκέπτες της Καλαμάτας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ακροβατικές παραστάσεις σε διάφορα εναέρια όργανα (aerial silks, aerial sling, aerial hoop, rope, straps κλπ). Σκοπός της διοργάνωσης είναι να φέρει σε επαφή αθλητές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι μοιράζονται την ίδια αγάπη για τις Εναέριες Ακροβατικές Τέχνες, ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό είδος που συνδυάζει τον χορό, την ακροβατική δεξιότητα, τη δημιουργική έκφραση και την καλλιτεχνική παρουσία.