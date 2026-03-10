Εθελοντική αιμοδοσία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου

Πρόκειται για την 8η Ημέρα Αγάπης και Προσφοράς, με την αιμοδοσία να πραγματοποιείται από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων, πλησίον του ναού.

Οσοι για διάφορους λόγους δεν μπορούν να δώσουν αίμα, καλούνται να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας (ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, αλεύρι) για ενίσχυση των φιλανθρωπικών δράσεων του φιλοπτώχου ταμείου της ενορίας για το Πάσχα.