Καλαμάτα: Εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Χρυσοστόμου του Ιεραποστόλου

Εκδήλωση προς τιμήν του Αγίου Χρυσοστόμου (Παπασαραντόπουλου) του Μεγάλου Ιεραποστόλου και Φωτιστού της Αφρικής, με καταγωγή από το Βασιλίτσι, με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την χειροτονία του (1926 – 2026) και στα πλαίσια του εορτασμού της Εβδομάδος Εξωτερικής Ιεραποστολής, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 9 Μαρτίου, στον ενοριακό ναό Αναλήψεως του Χριστού, στην Καλαμάτα.

Η εκδήλωση συμπεριλάμβανε υμνολογικά απανθίσματα από την Ασματική Ακολουθία του Αγίου Χρυσοστόμου του Ιεραποστόλου, τα οποία απέδωσε η χορωδία του ναού, υπό την διεύθυνση του πρωτοψάλτου Γεωργίου Τσιλίκα. Στη συνέχεια, ακολούθησαν οι ομιλίες, του πρωτοσύγκελλου της

μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτη Φίλιππου Χαμαργιά, ο οποίος ανέπτυξε το ιεραποστολικό έργο του Αγίου Χρυσοστόμου με θέμα “Άγιος Χρυσόστομος ο Ιεραπόστολος της Αφρικής: Η φωνή της Φωνής Του” και η Χριστίνα Παπασαραντοπούλου, γιατρός του Νοσοκομείου Καλαμάτας και εξ αίματος συγγενής του Αγίου, η οποία αναφέρθηκε σε πτυχές της ζωής του.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο μητροπολίτης Καρθαγένης Μελέτιος, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και την ευαρέσκεια της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου του Β’, τόσο προς τον ομιλητή πατέρα Φίλιππο όσο και προς τον προϊστάμενο του ναού πατέρα Αλέξιο Σαραντόπουλο για την οργάνωση της εκδήλωσης. Παρέστησαν, επίσης, κληρικοί της μητρόπολης, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Σαράντος Μαρινάκης, οι πρόεδροι του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλιτσιωτών Νικοστέλιος Τομαροπανάγος και Παναγιώτης Λυμπέρης (πρώην) και κάτοικοι του Βασιλιτσίου.

Στην ομιλία του ο αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς σημείωσε, μεταξύ άλλων:

“Ζωντανό παράδειγμα της αποστολικής συνέχειας είναι ο μεγάλος Ορθόδοξος ιεραπόστολος, ο Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο νέος Άγιος της Εκκλησίας μας. Ένας διαφορετικός άνθρωπος που έγινε η «φωνή» της Αφρικής. Ένας αληθινός ιεραπόστολος που δεν μετέφερε μόνο λόγια, αλλά πράξεις αγάπης, ελπίδας και φως σε μια ήπειρο που το είχε ανάγκη και ξεπέρασε τα γεωγραφικά όρια για χάρη της αγάπης του Χριστού.

Ο Άγιος Χρυσόστομος δεν ήταν υπεράνθρωπος. Ήταν άνθρωπος σαν και εμάς. Αυτό που τον έκανε υπεράνθρωπο και μεγάλο στη συνείδηση της Εκκλησίας ήταν ότι άνοιξε την καρδιά του στον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ανοίξει την καρδιά του στον Θεό, τότε ο Θεός μπορεί να κάνει θαυμαστά πράγματα μέσα από αυτόν. Γιατί όταν η καρδιά γεμίσει από τον Χριστό, τότε ο άνθρωπος μπορεί να γίνει φως για όλον τον κόσμο”.