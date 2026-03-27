Με λαμπρότητα και εθνική υπερηφάνεια, τα νήπια του «Παπα­δο­πουλείου» Παιδικού Σταθμού της Μητρόπολης Μεσσηνίας, τίμη­σαν τη διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνικής επε­τείου της 25 ης Μαρτίου 1821.

Οι μικροί μαθητές, ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες, έκα­ναν παρέλαση στην πλατεία Υπαπαντής, μπροστά από τον εμβληματικό Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Τα παιδιά κρατώντας ελληνικές σημαίες απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και διατήρησης της ιστορικής μνήμης.

Στη συνέχεια, τα νήπια επισκέφθηκαν τον Μη­τρο­πο­λίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, στον οποίο τραγούδησαν επετειακά τραγούδια και απήγγειλαν ποιήματα.

Ο Σεβασμιώτατος, συνεχάρη τα παιδιά για την εμφάνισή τους και εξήρε το έργο των εκπαιδευτικών του Σταθμού στη διαμόρφωση της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των νέων βλαστών της Μεσσηνίας.