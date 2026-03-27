Οι μικροί μαθητές, ντυμένοι με παραδοσιακές ενδυμασίες, έκαναν παρέλαση στην πλατεία Υπαπαντής, μπροστά από τον εμβληματικό Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Τα παιδιά κρατώντας ελληνικές σημαίες απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και διατήρησης της ιστορικής μνήμης.
Στη συνέχεια, τα νήπια επισκέφθηκαν τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, στον οποίο τραγούδησαν επετειακά τραγούδια και απήγγειλαν ποιήματα.
Ο Σεβασμιώτατος, συνεχάρη τα παιδιά για την εμφάνισή τους και εξήρε το έργο των εκπαιδευτικών του Σταθμού στη διαμόρφωση της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των νέων βλαστών της Μεσσηνίας.