Επιστολή Μητροπολίτη Μεσσηνίας σε Αδωνι: “Στο χέρι σας να ανανήψει το Νοσοκομείο Καλαμάτας”

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας “δεν είναι χρηστικό ούτε ανταποδοτικό ως προς την υγεία των πολιτών εξαιτίας της έλλειψης του αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού”, επισημαίνει ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος σε επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή την κατάρρευση των Παθολογικών Κλινικών.

Ο σεβασμιώτατος σημειώνει στον υπουργό ότι “είναι στο χέρι σας «ο μεγάλος ασθενής», το Νοσοκομείο Καλαμάτας, να ανανήψει ώστε να εκπληρώσει και πάλι τους σκοπούς του και να καταστεί χρήσιμο και προς όφελος του λαού της Μεσσηνίας και της νοτίου Πελοποννήσου”.

Ο κ. Χρυσόστομος, μάλιστα, κάνει λόγο για “διαφαινόμενη πλέον τάση απομόνωσης του Νομού από κάθε σχεδιασμό και αποκλεισμού του από επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία επιχειρήσεων και έργων πολιτισμού, τα οποία θα συνέβαλλαν εποικοδομητικά στον τόπο και στην τοπική οικονομία”.

Αναλυτικά, ο μητροπολίτης Μεσσηνίας αναφέρει στην επιστολή του:

“Εξοχώτατε Κύριε Υπουργέ,

Ως εκπρόσωπος ενός θεσμού, της τοπικής Εκκλησίας της Μεσσηνίας, ο οποίος κλήθηκε να υπηρετήσει τον λαόν του και να βρίσκεται πάντοτε δίπλα στις ανάγκες, στις δοκιμασίες, στις χαρές και στις λύπες, λαμβάνω και πάλι το θάρρος να απευθυνθώ σε Σας για να εκφράσω την παράκληση ώστε να επιδείξετε και πάλι έμπρακτα, το εγνωσμένο ενδιαφέρον Σας για την Μεσσηνία, σε ένα θέμα το οποίο εμπίπτει στην άμεση αρμοδιότητά Σας, αυτό της άρτιας λειτουργίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας, αφού ως γνωστόν σε λίγο καιρό θα δημιουργηθούν και άλλα κενά σε ιατρικές ειδικότητες, όπως και σε νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.

Ο Νομός Μεσσηνίας και ειδικότερα η πόλη της Καλαμάτας αποτελούν τουριστικό προορισμό και για τους 12 μήνες του χρόνου ενώ η λειτουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων απαιτούν ένα άρτια στελεχωμένο και λειτουργικό Νοσοκομείο με σκοπό την εξυπηρέτηση ασθενών του Νομού και των άλλων ομόρων Νομών. Με τον τρόπο αυτό το Νοσοκομείο Καλαμάτας αποτελεί την «σωτήρια λέμβο» και την μόνη ελπίδα στην ευρύτερη περιοχή, αφού η δημιουργία ενός ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος στην πόλη της Καλαμάτας, ως γνωστόν ναυάγησε πλέον, «κρίμασι οις οίδε»!!!

Επίσης το Νοσοκομείο Καλαμάτας, αν και άρτια εξοπλισμένο τεχνολογικά Νοσοκομείο εντούτοις δεν είναι χρηστικό ούτε ανταποδοτικό ως προς την υγεία των πολιτών εξαιτίας της έλλειψης του αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού.

Κύριε Υπουργέ,

Είναι στο χέρι σας «ο μεγάλος ασθενής», το Νοσοκομείο Καλαμάτας, να ανανήψει ώστε να εκπληρώσει και πάλι τους σκοπούς του και να καταστεί χρήσιμο και προς όφελος του λαού της Μεσσηνίας και της νοτίου Πελοποννήσου.

Ισως η εξεύρεση μιας αποτελεσματικής λύσης του προβλήματος στη Μεσσηνία να γίνει μοντέλο και για τα λοιπά Νοσοκομεία.

Επίσης ο χώρος της υγείας δεν θα πρέπει στη Μεσσηνία τελικά να συσχετιστεί και με την διαφαινόμενη πλέον τάση απομόνωσης του Νομού από κάθε σχεδιασμό και αποκλεισμού του από επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία επιχειρήσεων και έργων πολιτισμού, τα οποία θα συνέβαλλαν εποικοδομητικά στον τόπο και στην τοπική οικονομία.

Με την πεποίθηση ότι το αίτημα όλων μας απευθύνεται εις «ευήκοα ώτα» και θα τύχει της επίλυσής του σας εύχομαι υγεία, δύναμη και κάθε καλό στην ζωή σας και στην ζωή των οικογενειών σας.

Πάντα επιτυχίες. Καλή Ανάσταση”.