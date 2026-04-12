Κυριακή, 12 Απριλίου 2026 08:18

Η τελετή της Ανάστασης στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

Με θρησκευτική κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε η Ακολουθία της Αναστάσεως και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Μεσσηνίας. 

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας προέστη της Ακολουθίας ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από τους εφημερίους του Μητροπολιτικού Ναού, ενώ παρέστησαν,  ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Διοικητής Φρουράς Καλαμάτας Συνταγματάρχης Γεώργιος Χαρίτος και λοιποί εκπρόσωποι στρατιωτικών,  πολιτικών κ.α. Αρχών της πόλης. 

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου, προέστη ο Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ, πλαισιωμένος από τον πρωτοσύγκελλο της Μητρόπολης Μεσσηνίας και προϊστάμενο του Ναού Αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά και τον συνεφημέριο του π.  Γεώργιο Γιαννόπουλο. 
 

