Η τελετή της Ανάστασης στην Καλαμάτα (φωτογραφίες)

Με θρησκευτική κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια τελέστηκε η Ακολουθία της Αναστάσεως και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία στη Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας προέστη της Ακολουθίας ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, πλαισιωμένος από τους εφημερίους του Μητροπολιτικού Ναού, ενώ παρέστησαν, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Διοικητής Φρουράς Καλαμάτας Συνταγματάρχης Γεώργιος Χαρίτος και λοιποί εκπρόσωποι στρατιωτικών, πολιτικών κ.α. Αρχών της πόλης.



Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου, προέστη ο Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως Γαβριήλ, πλαισιωμένος από τον πρωτοσύγκελλο της Μητρόπολης Μεσσηνίας και προϊστάμενο του Ναού Αρχιμανδρίτη Φίλιππο Χαμαργιά και τον συνεφημέριο του π. Γεώργιο Γιαννόπουλο.