Ο Εσπερινός της Αγάπης στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με την δέουσα μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, τελέσθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, ο καθιερωμένος εσπερινός της Αγάπης στη Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Η Ακολουθία τελέσθηκε προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, πλαισιωμένου από τον κλήρο και τους εκπροσώπους τον τοπικών αρχών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, όπου και τελέσθηκε ο εσπερινός, κατά τον οποίον ανεγνώσθη το Ευαγγέλιο και σε άλλες γλώσσες.

Συγκεκριμένα ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε το Ευαγγέλιο στην Γαλλική, ο Ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Μπίζας στην Λατινική, ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Αρώνης στην Αγγλική, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Αρχιμανδριτης Φίλιππος Χαμαργιάς στην Τουρκική, ο Πρωτοπρεσβύτερος Φάντι Ντίμπ στην Αραβική, ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Παπαθανασίου στη Ρωσική και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος στην Ελληνική.

Πριν την ολοκλήρωσης της Ακολουθίας ο Πρωτοσύγκελλος ανέγνωσε το Πασχάλιο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου ενώ μετά το πέρας, κλήρος και λαός, ευχήθηκαν στον Σεβασμιώτατο, ο οποίος διένειμε κόκκινα αυγά ευχόμενος σε όλους Καλό Πάσχα, υγεία και κάθε καλό παρά του Αναστάντος Χριστού.

Παρέστησαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο διοικητής του 9ου Σ.Π. Συνταγματάρχης Γεώργιος Χαρίτος και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων τοπικών φορέων.