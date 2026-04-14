eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 14 Απριλίου 2026 08:25

Ο Εσπερινός της Αγάπης στη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Με την δέουσα μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, τελέσθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα, ο καθιερωμένος εσπερινός της Αγάπης στη Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Η Ακολουθία τελέσθηκε προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, πλαισιωμένου από τον κλήρο και τους εκπροσώπους τον τοπικών αρχών, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, όπου και τελέσθηκε ο εσπερινός, κατά τον οποίον ανεγνώσθη το Ευαγγέλιο και σε άλλες γλώσσες.

Συγκεκριμένα ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε το Ευαγγέλιο στην Γαλλική, ο Ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Μπίζας στην Λατινική, ο Αρχιμανδρίτης Αλέξιος Αρώνης στην Αγγλική, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Αρχιμανδριτης Φίλιππος Χαμαργιάς στην Τουρκική, ο Πρωτοπρεσβύτερος Φάντι Ντίμπ στην Αραβική, ο Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Παπαθανασίου στη Ρωσική και ο Διάκονος Θεόφιλος Κυριάκος στην Ελληνική.
 
Πριν την ολοκλήρωσης της Ακολουθίας ο Πρωτοσύγκελλος ανέγνωσε το Πασχάλιο Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου ενώ μετά το πέρας, κλήρος και λαός, ευχήθηκαν στον Σεβασμιώτατο, ο οποίος διένειμε κόκκινα αυγά ευχόμενος σε όλους Καλό Πάσχα, υγεία και κάθε καλό παρά του Αναστάντος Χριστού.
 
Παρέστησαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος,  η αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο διοικητής του 9ου Σ.Π. Συνταγματάρχης Γεώργιος Χαρίτος και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και άλλων τοπικών φορέων.

Κατηγορία Εκκλησία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις