Η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Πεταλίδι

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη αναμένεται να γιορταστεί και φέτος η γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, στον ομώνυμο προσκυνηματικό ναό του Πεταλιδίου, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Πεταλιδιώτισσας.

Σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, θα τελεσθεί ο πανηγυρικός εσπερινός. Αύριο Παρασκευή από τις 7 το πρωί, θα τελεσθεί ο όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία, από τον πρωτοσύγκελλο της Μητρόπολης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως - αρχιμανδρίτη Νικόδημο Αθανασίου, ο οποίος θα κηρύξει και τον θείο λόγο. Στις 10.30 το πρωί, θα ξεκινήσει πάνδημη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας. Το απόγευμα στις 6.30 θα τελεσθεί παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο Πεταλιδιώτισσα.

ΜΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Σε κλίμα αναστάσιμης χαράς και με λαμπρότητα θα πανηγυρίσει αύριο Παρασκευή, τη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής, η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ελληνικών στην Ανθεια. Σήμερα Πέμπτη παραμονή της γιορτής, στις 6 μ.μ., θα τελεσθεί ο πανηγυρικός εσπερινός, ενώ αύριο κύρια ημέρα της γιορτής και ώρα 7 π.μ., θα τελεσθεί ο όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΓΡΑΠΑΣ

Σε κλίμα κατάνυξης η Ζωοδόχος Πηγή γιορτάζεται και στο προσκύνημα της Σγράπας στο Ελαιόφυτο της Πυλίας. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, θα τελεσθεί πανηγυρικός εσπερινός, ιερουργούντος του αρχιμανδρίτη Φίλιππου Χαμαργιά, πρωτοσύγκελλου της Μητρόπολης Μεσσηνίας Στις 9.30 το βράδυ, έχει προγραμματιστεί αγρυπνία. Αύριο Παρασκευή από τις 7 το πρωί, θα τελεσθούν όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία και θα ακολουθήσουν λιτάνευση της εικόνας και τέλεση αγιασμού στην Κρήνη. Στις 7 το απόγευμα, θα τελεσθούν εσπερινός και παράκληση στην Παναγία.