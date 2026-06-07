Καιρός: Έρχεται η πρώτη καθαρά καλοκαιρινή εβδομάδα (Bίντεο)

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, καθώς η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η αστάθεια περιορίζεται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ οι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα λειτουργήσουν ως φυσικό «φρένο» στην περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου, διατηρώντας παράλληλα αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς θα είναι πρόσκαιρα έντονες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

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