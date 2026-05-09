Όπως κάθε χρόνο το πρωί της Κυριακής στο Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλαμάτας θα τελεσθεί δοξολογία και αρτοκλασία, ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς τη μητέρα, το διαχρονικό σύμβολο αγάπης, προσφοράς και δύναμης. “Για τον λόγο αυτό καλούνται τα μέλη και οι φίλοι τους της Καλαμάτας, να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν στην καθιερωμένη αυτή εκδήλωση” τονίζεται από τους διοργανωτές.
Σάββατο, 09 Μαϊος 2026 19:22
Τιμούν τη Γιορτή της Μητέρας στον ναό Αγίου Νικολάου
Το Λύκειο των Ελληνίδων Καλαμάτας σε συνεργασία με το Τοπικό Τμήμα Καλαμάτας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού τιμούν αύριο Κυριακή τη Γιορτή της Μητέρας.
