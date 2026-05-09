Σάββατο, 09 Μαϊος 2026 20:45

Τριφυλία: Αγιασμός πλήθους οχημάτων στη Σπηλιά για του Αγίου Χριστοφόρου (βίντεο-φωτογραφίες)

Λαμπρός ο εορτασμός του Αγίου Χριστοφόρου στη Σπηλιά Τριφυλίας, όπου αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Τσιμέκης, αφού τελέστηκε ο εσπερινός του Σαββάτου μετά αρτοκλασίας προχώρησε σε αγιασμό των οχημάτων και των οδηγών που βρίσκονταν έξω από τον ιερό ναό.

Κι αυτό γιατί ο Αγιος Χριστόφορος θεωρείται ο κατ' εξοχήν προστάτης των οδηγών, των ταξιδιωτών και των οδοιπόρων. Μάλιστα ανάμεσα στα οχήματα ήταν περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας, πυροσβεστικά οχήματα, αυτοκίνητα του Δήμου Τριφυλίας, λεωφορεία, ταξί, φορτηγά, τρακτέρ και πλήθος ΙΧ.

