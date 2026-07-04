Εορτασμός στο εκκλησάκι της Αγίας Σκέπης

Θρησκευτική πανήγυρη στο εκκλησάκι της Αγίας Σκέπης (στο Ανατολικό Κέντρο, νοτίως της «Τέντας») διοργανώνει το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου ο Δήμος Καλαμάτας, με Όρθρο, Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία.

Θα προηγηθεί Εσπερινός στις 7 μ.μ. του Σαββάτου. Το εκκλησάκι, που ανηγέρθη το 1950, αποτελεί δημοτική περιουσία, ως Ναός του πρώην στρατοπέδου Παπαφλέσσα, που εκχωρήθηκε στο Δήμο Καλαμάτας μαζί με το μεγαλύτερο τμήμα του στρατοπέδου μετά τους σεισμούς του 1986.

Ο εορτασμός τελείται σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας την πρώτη Κυριακή μετά την εκκλησιαστική εορτή της καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών, στην Κωνσταντινούπολη (2 Ιουλίου).

Θα ακολουθήσει, όπως κάθε χρόνο, Αρτοκλασία από το Δήμο Καλαμάτας.