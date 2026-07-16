Σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία του π. Περικλή Μαγκαφά

Σε κλίμα συγκίνησης τελέσθηκε χθες το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής η εξόδιος ακολουθία του αοιδίμου πρωτοπρεσβυτέρου Περικλή Μαγκαφά, συνταξιούχου κληρικού της Μητρόπολης Μεσσηνίας.

Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Μελέτιος, με τη συμμετοχή κληρικών της μητρόπολης.

Αρκετοί ευσεβείς χριστιανοί, οι πρώην ενορίτες του, οικείοι και φίλοι αλλά και κάτοικοι της Καλαμάτας προσήλθαν για να αποχαιρετήσουν τον μακαριστό συνταξιούχο εφημέριο της Μητρόπολης Μεσσηνίας και να λάβουν την ευχή

του, ασπαζόμενοι μαζί με το Ιερό Ευαγγέλιο και το χέρι του για τελευταία φορά.

Ο Μητροπολίτης κ. Μελέτιος αναφέρθηκε με γλαφυρότητα στο πρόσωπο του εκλιπόντος ιερέως, σημειώνοντας ότι ο μακαριστός π. Περικλής ήταν το πρόσωπο που του ενέπνευσε τον πόθο της ιερωσύνης, όταν όντας μικρό παιδί ο σεβασμιώτατος, στην ενορία του Αγίου Νικολάου Φλαρίου, που εφημέρευε τότε ο π. Περικλής.

Επικήδειο εκφώνησε ο πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα, το ιερατικό ήθος και το μειλίχιο χαρακτήρα του εκλιπόντος κληρικού. Τόνισε την υπερπεντηκονταετή διακονία του στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και ιδιαιτέρως στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας αλλά και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής.

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, μέλη του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης.

Να σημειωθεί πως ο μακαριστός π. Περικλής αξιώθηκε να καμαρώσει και τα δυο παιδιά του, τον Ανδρέα και την Θεοδώρα, διαπρεπείς δικηγόρους.