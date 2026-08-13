Κινηματογραφική βραδιά στο Ρίπεσι αφιερωμένη στον Νίκο Καλογερόπουλο

Κινηματογραφική βραδιά αφιερωμένη στο Νίκο Καλογερόπουλο με προβολή της ταινίας του «Οι ιππείς της Πύλου» θα πραγματοποιηθεί απόψε στη Κεφαλόβρυση (Ρίπεσι) Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα η ταινία θα προβληθεί στις 10.30 το βράδυ και όπως σημειώνεται από τους διοργανωτές «Το Σινέ Ρίπεσι αφιερώνει τη βραδιά της Πέμπτης 13/8/2026 στον "Καλόγερα", γέννημα-θρέμμα της Τριφυλίας, που δεν είναι πια μαζί μας.

Στην εκδήλωση του χωριού μας το 2021 για τα "200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση", ο Νίκος Καλογερόπουλος μας είχε τιμήσει με την παρουσία του και είχε μοιραστεί μαζί μας εκείνη τη βραδιά.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου θα θυμηθούμε εκείνη τη συνάντηση, μέσα από ένα μικρό βίντεο από την παρουσία του στο χωριό μας, και αμέσως μετά, το "Σινέ Ρίπεσι" θα προβάλλει τους «Ιππείς της Πύλου» (2011), την τελευταία μεγάλου μήκους μυθοπλαστική ταινία του.

Μια ανατρεπτική και σατιρική ταινία, γυρισμένη στη Μεσσηνία, με τον ίδιο να υπογράφει σενάριο και σκηνοθεσία και να πρωταγωνιστεί.

Ενημέρωση για γονείς: Η ταινία περιλαμβάνει έντονη φρασεολογία και σκηνές γυμνού και δεν προτείνεται για παιδιά κάτω των 16 ετών. ...Καλό ταξίδι, Νίκο».

Κ.Μπ.