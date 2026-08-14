Ο θρησκευτικός τουρισμός στη Μεσσηνία έχει μέλλον

Σήμερα και αύριο ο κόσμος θα ανέβει στην Ιθώμη και στον Ταΰγετο, στα μοναστήρια του Βουλκάνου και της Δήμιοβας, για να τιμήσει τη γιορτή της Παναγίας. Ξαναζώ εικόνες από τα παιδικά μου χρόνια, από το πατρικό μου σπίτι στο Πλατύ, που έβλεπα τα αυτοκίνητα με τα φωτάκια τους να ανεβαίνουν στο Βουλκάνο, το βράδυ της παραμονής. Θυμάμαι ότι άνθρωποι από τα χωριά της περιοχής πήγαιναν και με τα πόδια στο μοναστήρι, για να προσευχηθούν, για να εκπληρώσουν το τάμα τους και να πάρουν δύναμη από την Παναγία.

Σήμερα υπάρχει και τέτοιος κόσμος, όμως, η πλειονότητα των πιστών ανεβαίνουν στην Ιθώμη και στον Ταΰγετο με το αυτοκίνητα.

Η εικόνα του δεσμού του κόσμου με τα μοναστήρια, με τις εικόνες της Παναγίας αντέχει στον χρόνο και δυναμώνει.

Είναι μια ένδειξη ότι ο θρησκευτικός τουρισμός έχει παρόν και μέλλον στον τόπο μας, χωρίς υποκρισία κι εκμετάλλευση.

Και πολλοί από αυτούς ανεβαίνουν ξανά στη Δήμιοβα στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Βουλκάνο 17 μέρες αργότερα, για να συνοδεύσουν τις εικόνες της Παναγίας στις ολονύχτιες πορείες – λιτανείες, στο ταξίδι τους στην Καλαμάτα και στη Μεσσήνη, όπου παραμένουν μέρες για προσκύνημα.

Και στα Γιαννιτσάνικα και κυρίως στη Μεσσήνη το 8ήμερο προσκύνημα της Παναγίας είναι η πιο σημαντική, η πιο ελκυστική περίοδος για την πόλη, σε συνδυασμό με το πανηγύρι.

Να επισημάνουμε ότι ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης έχει υποβάλει αίτημα στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας για την ένταξη της λιτανείας της εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας (από το μοναστήρι έως και τη Μεσσήνη, όλη τη νύχτα από την 1η πρωινή ώρα της 20ης Σεπτεμβρίου) στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Δήμος οφείλει να εντείνει την προσπάθεια και να επιμείνει στη βοήθεια συναρμόδιων φορέων της Μεσσηνίας, για να επιτευχθεί ο στόχος.

Στο νομό υπάρχουν και άλλα προσκυνήματα, όπως η Ελεήστρια στην Κορώνη και η Σγράπα στην Πυλία, που αξίζουν ανάδειξης και προβολής.

Ο θρησκευτικός τουρισμός στη Μεσσηνία έχει παρόν και ακόμα μεγαλύτερο μέλλον.