Η εικόνα της Παναγίας από τη μονή της Δήμιοβας στα Γιαννιτσάνικα (βίντεο-φωτογραφίες)

Την εικόνα της Παναγίας από τη μονή της Δήμιοβας υποδέχθηκε σήμερα το απόγευμα, σε κλίμα κατάνυξης, η Καλαμάτα, στα Γιαννιτσάνικα, στο ναό Γενεθλίου της Θεοτόκου.

Στην υποδοχή προέστη ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και συμμετείχαν αρκετοί ιερείς, ενώ την εικόνα μετέφεραν μέλη - εθελοντές της Ομάδας Πυροπροστασίας “Η Δημιοβίτισσα”.

Υποδεχόμενος την εικόνα, ο κ. Χρυσόστομος μίλησε για “την θαυματουργή παρουσία της εικόνας, που δίνει ελπίδα και προσδοκία στους κατοίκους της Καλαμάτας”, καθώς και το μήνυμα ότι “τίποτα δεν χάνεται, αλλά τα πάντα κερδίζονται. Και κερδίζονται μέσα από έναν αγώνα, από την πίστη, αλλά κυρίως μέσα από την ελπίδα”. Σημείωσε πως “προσκυνούμε την εικόνα για να αντλήσουμε από την Παναγία δύναμη, παρηγοριά και κουράγιο, σε μια περίοδο με αναταραχές, διενέξεις σε όλα τα επίπεδα, που οδηγούν τον άνθρωπο σε μια απέλπιδα κατάσταση. Και μεις πρέπει να ανανεώνουμε προσευχόμενοι στην Υπεραγία Θεοτόκο, αυτή την ελπίδα που δίνει η ίδια ως μάνα όλου του κόσμου”.

Μετά την υποδοχή της εικόνας στο ναό των Γιαννιτσανίκων τελέστηκε παράκληση, ενώ η εικόνα θα παραμείνει στο ναό για 10ήμερο παλλαϊκό προσκύνημα. Κάθε μέρα έως τις 13 του μήνα που θα αναχωρήσει, το πρωί θα τελείται όρθρος και θεία λειτουργία και το απόγευμα εσπερινός και παράκληση, ενώ την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, έχει προγραμματιστεί πανηγυρική θεία λειτουργία για τη γιορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου.

Στην υποδοχή της εικόνας της Παναγίας της Δημιοβίτισσας παραβρέθηκαν ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Στάθης Αναστασόπουλος και Μαρία Οικονομάκου, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων και πολλοί πιστοί, ενώ τιμές απέδωσε η Δημοτική Φιλαρμονική.