Νέοι αγρότες σε απόγνωση

Οι νέοι αγρότες της Μεσσηνίας σε αβεβαιότητα με «αδρανή» θεατή την Κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Οι νέοι αγρότες της Μεσσηνίας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα , εξαιτίας της καθυστέρησης στην αξιολόγηση, την ένταξη και την καταβολή της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας».

Η σχετική πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ, ολοκλήρωσε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ήδη από τον Μάρτιο του 2025.

Ωστόσο, οι νέοι αγρότες της Μεσσηνίας εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και έλλειψη σαφούς ενημέρωσης για την πορεία των αιτήσεών τους.

Την ίδια ώρα, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αναλάβει σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις για μισθώσεις γης, αγορά ή μίσθωση κατοικίας αλλά και μηχανημάτων και εξοπλισμού, προμήθεια εφοδίων, ζωικό κεφάλαιο, ασφαλιστικές εισφορές και λειτουργικές δαπάνες. Η καθυστέρηση, συνεπώς, δεν αποτελεί μία απλή διοικητική εκκρεμότητα. Δημιουργεί πρόβλημα ρευστότητας και θέτει εμπόδια στη ζωή τους και στην υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Ιδιαίτερα όταν η προβλεπόμενη πρώτη δόση αντιστοιχεί στο 70% της συνολικής οικονομικής στήριξης και καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, η έλλειψη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αφήνει τους νέους παραγωγούς εκτεθειμένους.

Το ΠΑΣΟΚ ζητάει από το Υπουργείο συγκεκριμένες απαντήσεις για:

τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και την πορεία αξιολόγησής τους,

-πόσες έχουν εγκριθεί, απορριφθεί ή παραμένουν σε εκκρεμότητα,

-πόσοι δικαιούχοι έχουν λάβει την πρώτη δόση και ποιο είναι το συνολικό ύψος της προβλεπόμενης ενίσχυσης,

-το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, έκδοσης των αποφάσεων ένταξης και πληρωμής,

-τους λόγους που έχουν προκαλέσει τις καθυστερήσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται για την επιτάχυνση της διαδικασίας,

-καθώς και την εξέλιξη του αριθμού των νέων επαγγελματιών αγροτών έως 40 ετών κατά την περίοδο 2022–2026.

Η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού δεν μπορεί να εξαντλείται σε εξαγγελίες και προγράμματα επί χάρτου.

Οι νέοι άνθρωποι που αποφασίζουν να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα χρειάζονται σταθερούς κανόνες, συνέπεια, χρηματοδοτική ασφάλεια και ένα κράτος που τηρεί τα χρονοδιαγράμματά του.

Η Μεσσηνία είναι ένας κατεξοχήν παραγωγικός νομός. Οι νέοι αγρότες μας δεν ζητούν υποσχέσεις. Ζητούν να γνωρίζουν πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και πότε θα λάβουν τη στήριξη πάνω στην οποία έχουν σχεδιάσει το επαγγελματικό τους μέλλον.

Η Κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να παρακολουθεί ως «αδρανής» θεατής και να δώσει άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις.