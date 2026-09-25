Εορτάστηκε στην Πύλο η μνήμη της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας

Με τη δέουσα λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιάς θρησκευτικής κατάνυξης γιορτάστηκε και φέτος στην Πύλο η μνήμη της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, πολιούχου και προστάτιδας της πόλης.

Η γιορτή αποτελεί μια ξεχωριστή ημέρα για την Πύλο, καθώς κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος πιστών, κατοίκων και επισκεπτών, που συμμετέχουν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και τιμούν με σεβασμό την πολιούχο της πόλης.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ναό της Παναγίας

Μυρτιδιώτισσας, χοροστατούντος του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η λιτανεία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στους κεντρικούς δρόμους της Πύλου. Πλήθος πιστών ακολούθησε την πομπή με σεβασμό και συγκίνηση, τιμώντας μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της πόλης.

Τιμές απέδωσαν, συμμετέχοντας και στη λιτανεία, η μπάντα του Λιμενικού Σώματος και η Δημοτική Φιλαρμονική Πύλου - Νέστορος, προσδίδοντας ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια στην τελετή.

Τον εορτασμό τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης

Καρβέλας, οι αντιπεριφερειάρχες Τάσος Αδαμόπουλος, Στάθης Αναστασόπουλος και Τάσος Σαρδέλης. Παρόντες ήταν, επίσης, ο Α’ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος - αντιναύαρχος Φώτιος Κιάμος, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

“Για ακόμη μία χρονιά, η Πύλος τίμησε την πολιούχο της με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό δεσμό της πόλης με την πίστη και την παράδοση”, επισήμανε ο Δήμος σε ανακοίνωσή του.