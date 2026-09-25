Καλαμάτα: Παρέα γυναικών Ρομά έκλεβαν από καταστήματα

Κλοπές από καταστήματα στην Καλαμάτα έκανε μία παρέα γυναικών Ρομά, που συνελήφθησαν τελικά το βράδυ της Τρίτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Πρόκειται για τέσσερις γυναίκες 30, 34, 37 και 38 ετών, οι οποίες το απόγευμα της Δευτέρας έκλεψαν από κατάστημα ψιλικών στην οδό Μακεδονίας προϊόντα αξίας 40 ευρώ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απασχόλησης.

Από την έρευνα που ακολούθησε μετά τη σύλληψη τους προέκυψε ότι την προηγούμενη Παρασκευή η ίδια παρέα είχε αφαιρέσει από το ίδιο κατάστημα προϊόντα συνολικής αξίας 400 ευρώ, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου είχαν επίσης κλέψει από περίπτερο στην οδό Αριστομένους προϊόντα αξίας 40 ευρώ.

35χρονη Ρομά έκλεψε ρούχα

Ρούχα από κατάστημα ένδυσης στην οδό Νέδοντος έκλεψε το μεσημέρι της Τετάρτης μία 35χρονη Ρομά. Έγινε όμως αντιληπτή από υπάλληλο του καταστήματος, ο οποίος ενημέρωσε την Αστυνομία και τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, επιστρέφοντας παράλληλα τα κλεμμένα.