Προσεκτικές κινήσεις στο Ιστορικό Κέντρο

Η αρχική πεζοδρόμηση του Ιστορικού Κέντρου της Καλαμάτας τη δεκαετία του '90 είχε προκαλέσει αντιδράσεις, αλλά οδήγησε στον πόλο έλξης που όλοι σήμερα απολαμβάνουμε. Τίποτα δεν προχωρά από μόνο του και κάτι που σήμερα φαντάζει αυτονόητο, πριν από 10 ή 20 χρόνια προκαλούσε τις αντιδράσεις όσων πίστευαν ότι αν δεν έμπαινε το αυτοκίνητο μέσα στο μαγαζί, δεν πρόκειται να έμπαινε πελάτης.

Οι παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο έμειναν σε εκείνη την πρώτη παρέμβαση. Η ανάπτυξη όμως του ιστορικού κέντρου δείχνει ότι χρειάζονται πλέον και νέες παρεμβάσεις με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πεζοδρομήσεις, αλλά και αναβάθμιση του φωτισμού και του χώρου συνολικά. Το ιστορικό κέντρο δίνει χαρακτήρα στην Καλαμάτα και δεν αποτελεί τυχαία πόλο έλξης για ντόπιους και επισκέπτες.

Οι παρεμβάσεις όμως που όλοι πλέον ζητούν και συζητούν θα πρέπει σίγουρα να μελετηθούν με λεπτομέρεια και σεβασμό στη φυσιογνωμία της περιοχής. Αποσπασματικές κινήσεις θα θέσουν σε κίνδυνο το κεκτημένο και τον χαρακτήρα του ιστορικού κέντρου. Η συνύπαρξη παραδοσιακών μαγαζιών, διασκέδασης και κατοικίας δεν είναι μια εύκολη εξίσωση, και πιθανόν να χρειαστεί να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις σε σχέση με το τι επιτρέπεται, πού και τι απαγορεύεται. Δεν αρκεί δηλαδή μια εικαστική παρέμβαση για να αναβαθμιστεί μια περιοχή χρειάζονται και πολλά άλλα για να κρατιέται ζωντανή όλες τις ώρες και μέρες του χρόνου.

Η δημοτική αρχή μοιάζει να μην βιάζεται για συνολική παρέμβαση και μάλλον θα αρκεστεί στην ολοκλήρωση της πλακόστρωσης από την 23ης Μαρτίου μέχρι την Υπαπαντή, στο ύψος των αρχαίων. Παρέμβαση που μοιάζει αυτονόητη για να μην φαίνεται εντελώς άστοχη η παρέμβαση στην 23ης Μαρτίου, αλλά και αυτό θα πρέπει να εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό του ιστορικού κέντρου, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει πραγματοποιηθεί. Τα στενά του ιστορικού κέντρου θα μείνουν έτσι για μια επόμενη φάση και οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνει προσπάθεια προφανώς να κουμπώσουν στην υπάρχουσα κατάσταση.

Το ζήτημα όμως της κυκλοφορίας και της στάθμευσης συνολικά στην περιοχή αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα. Το να πεζοδρομηθεί ή να μονοδρομηθεί ένας δρόμος είναι εύκολη απόφαση αν υπάρχουν εναλλακτικές για στάθμευση, αλλά και για να μπορεί να φτάσει ένας ηλικιωμένος στο σπίτι του. Γιατί αν ο πεζοδρομημένος δρόμος καλύπτεται με τραπεζοκαθίσματα, πώς θα εξυπηρετηθεί ένας μόνιμος κάτοικος και πώς θα αντιμετωπιστεί ένα έκτακτο περιστατικό υγείας; Ζητήματα δηλαδή που δεν μπορούν να μένουν εκτός προβληματισμού και μέριμνας.

Το ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας αποτελεί ένα τεράστιο πλεονέκτημα της πόλης, το οποίο χρειάζεται να προσεχθεί για να ενισχυθεί. Δεν χρειάζονται αποσπασματικές κινήσεις, αλλά προσεκτικά βήματα.

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