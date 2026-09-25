Φαββατάς για πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής

“Όταν τα πανηγύρια έχουν προτεραιότητα απέναντι στην οδική ασφάλεια των παιδιών”, παρατηρεί ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Δημήτρης Φαββατάς και ασκεί σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: “Εδώ και έναν χρόνο αναδεικνύω ένα ζήτημα που αφορά όχι απλώς έναν χώρο του Δήμου, αλλά την ίδια την κοινωνική του ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δυτική Παραλία δημιουργήθηκε για έναν συγκεκριμένο και ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό: να μαθαίνουν τα παιδιά πώς να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους.

Κι όμως, τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική του λειτουργία έχει υποβαθμιστεί, ενώ ο χώρος χρησιμοποιείται για συναυλίες, φεστιβάλ και πανηγύρια. Μάλιστα, το ίδιο το επίσημο ημερολόγιο του Δήμου καταγράφει σειρά τέτοιων εκδηλώσεων μέσα στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και το 2026.

Το ερώτημα προς τη δημοτική αρχή και προσωπικά προς τον δήμαρχο είναι απλό: Τι θεωρείτε σημαντικότερο; Έναν ακόμη χώρο για καλοκαιρινές εκδηλώσεις ή μια μόνιμη κοινωνική δομή που εκπαιδεύει τα παιδιά μας στην οδική ασφάλεια;

Γιατί ένας Δήμος δεν κρίνεται μόνο από το πόσες συναυλίες και πόσα πανηγύρια διοργανώνει. Κρίνεται και από το αν επενδύει στην παιδεία, στην πρόληψη, στην κοινωνική προστασία και στην ασφάλεια των παιδιών. Δεν είναι δυνατόν ένας χώρος που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για την κυκλοφοριακή αγωγή των μαθητών να μετατρέπεται, στην πράξη, σε χώρο εκδηλώσεων, ενώ η βασική εκπαιδευτική του λειτουργία παραμερίζεται.

Οι πινακίδες αφαιρέθηκαν. Η εκπαιδευτική λειτουργία υποβαθμίστηκε. Τα σχολεία έχασαν έναν χώρο, στον οποίο μπορούσαν να διδάξουν στα παιδιά βιωματικά τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

Και τώρα που τελείωσε το καλοκαίρι και ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις, τι θα γίνει;

Θα παραμείνει το Πάρκο ένας χώρος που θα θυμόμαστε μόνο όταν χρειάζεται να φιλοξενήσει ένα πανηγύρι ή μια συναυλία; Ή θα αποκατασταθεί επιτέλους ο πραγματικός του ρόλος;”.

Ο Δ. Φαββατάς καλεί “τη δημοτική αρχή Καλαμάτας και τον δήμαρχο προσωπικά να προχωρήσουν άμεσα: Στην επανατοποθέτηση των πινακίδων και στην αποκατάσταση της υποδομής, στην αναβάθμιση του Πάρκου σε ένα σύγχρονο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στην οργανωμένη συνεργασία με τα σχολεία της Καλαμάτας και στη λειτουργία του με πρόγραμμα επισκέψεων και μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής”.

Και καταλήγει: “Τα παιδιά δεν μπορούν να περιμένουν να τελειώσουν τα πανηγύρια για να αποκτήσουν το δικαίωμα στην κυκλοφοριακή εκπαίδευση. Τα πανηγύρια έχουν τη θέση τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Καλαμάτας. Αλλά ένας Δήμος που σέβεται τον κοινωνικό του ρόλο οφείλει να έχει και δομές που υπηρετούν καθημερινά την παιδεία, την πρόληψη και την ασφάλεια των πολιτών του. Επιτέλους το κατάλαβε ο δήμαρχος Καλαμάτας”.