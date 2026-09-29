Εθελοντική αιμοδοσία στον Αγιο Νικόλαο Φλαρίου Καλαμάτας

Πρόκειται για την “9η Ημέρα Αγάπης και Προσφοράς” στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στην αίθουσα εκδηλώσεων, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

“Το αίμα δεν είναι κάτι που εξαγοράζεται ή αποκτάται, αλλά δίνεται με αγάπη και πνεύμα θυσίας και προσφοράς. Δίνοντας αίμα σώζεις μια ζωή! Αύριο μπορεί να είναι η δική σου!”, τονίζουν σε μήνυμά τους οι διοργανωτές και καλούν όσους για διάφορους λόγους δεν μπορούν να δώσουν αίμα, να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας (ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, αλεύρι) προς ενίσχυση των φιλανθρωπικών δράσεων του Φιλοπτώχου

Ταμείου της ενορίας.