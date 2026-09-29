Η νέα σύνθεση των παραπάνω οργάνων, με διετή θητεία, έχει ως εξής: Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Γιάννης Μιχαλόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ηλίας Παρθένιος, Γενική Γραμματέας: Σοφία Σταθούρου, Ταμίας: Βίλμα Ταγαρούλια, Οργανωτική Γραμματέας: Αγγελική Κανδηλιώτη. Εξελεγκτική Επιτροπή: Πρόεδρος: Ματίνα Νιάρχου, Μέλη: Τζένη Μανιατέα, Στέφανος Μανωλούδης. Επιτροπή Ρεπερτορίου: Πρόεδρος: Μαρία Τούμπουρου, Μέλη: Απόστολος Ασημακόπουλος, Χρήστος Καράμπελας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής εκλογικής διαδικασίας είναι η ανάδειξη νεότερων μελών σε θέσεις ευθύνης, σηματοδοτώντας την ανανέωση του Συλλόγου, ενώ η εμπειρία των παλαιότερων μελών παραμένει ενεργή. Η Μαρία Τούμπουρου, ο Απόστολος Ασημακόπουλος και ο Χρήστος Καράμπελας, μετά από πολυετή παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζουν στην Επιτροπή Ρεπερτορίου. Παράλληλα, η «Θεατρική Διαδρομή» έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της νέας παραγωγής της, «Θεέ μου, τι σου κάναμε;», σε σκηνοθεσία Κώστα Χαλκιά, ανοίγοντας τον νέο κύκλο της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας.
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026 18:34
Το νέο Δ.Σ. της “Θεατρικής Διαδρομής”Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εκλογοαπολογιστική συνέλευση και διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Ρεπερτορίου της «Θεατρικής Διαδρομής» πραγματοποιήθηκε προχθές Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
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