Το νέο Δ.Σ. της “Θεατρικής Διαδρομής”

Η νέα σύνθεση των παραπάνω οργάνων, με διετή θητεία, έχει ως εξής: Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόεδρος: Γιάννης Μιχαλόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ηλίας Παρθένιος, Γενική Γραμματέας: Σοφία Σταθούρου, Ταμίας: Βίλμα Ταγαρούλια, Οργανωτική Γραμματέας: Αγγελική Κανδηλιώτη. Εξελεγκτική Επιτροπή: Πρόεδρος: Ματίνα Νιάρχου, Μέλη: Τζένη Μανιατέα, Στέφανος Μανωλούδης. Επιτροπή Ρεπερτορίου: Πρόεδρος: Μαρία Τούμπουρου, Μέλη: Απόστολος Ασημακόπουλος, Χρήστος Καράμπελας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής εκλογικής διαδικασίας είναι η ανάδειξη νεότερων μελών σε θέσεις ευθύνης, σηματοδοτώντας την ανανέωση του Συλλόγου, ενώ η εμπειρία των παλαιότερων μελών παραμένει ενεργή. Η Μαρία Τούμπουρου, ο Απόστολος Ασημακόπουλος και ο Χρήστος Καράμπελας, μετά από πολυετή παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζουν στην Επιτροπή Ρεπερτορίου. Παράλληλα, η «Θεατρική Διαδρομή» έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της νέας παραγωγής της, «Θεέ μου, τι σου κάναμε;», σε σκηνοθεσία Κώστα Χαλκιά, ανοίγοντας τον νέο κύκλο της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας.