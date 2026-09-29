Στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών ο Χρήστος Τριαντόπουλος (βίντεο)

Στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη τέσσερα πρόσωπα για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Πρόκειται για τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε αστυνομικό διευθυντή Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνο για τον τόπο του συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγάπιο Χαρακόπουλο και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελο Φαλάρα.

Τριαντόπουλος: Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δεν θα είμαι υποψήφιος στη Μαγνησία

Ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές, μετά την απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου για παραπομπή της υπόθεσής του στο Ειδικό Δικαστήριο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, διαφωνεί με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα και δηλώνει ότι θα αντικρούσει τα στοιχεία της υπόθεσης στη δικαστική διαδικασία, όπου, όπως υποστηρίζει, θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

Ο κ. Τριαντόπουλος σημειώνει ότι ενημέρωσε σχετικά τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξηγώντας ότι η προετοιμασία για το Ειδικό Δικαστήριο δεν μπορεί να συνδυαστεί με την απαιτητική προεκλογική διαδικασία. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει βουλευτής έως τη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ενόψει των εκλογών.

Περισσότερα στο ertnews.gr