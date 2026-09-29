Σκουπιδότοποι στα Παλιάμπελα

Σκουπιδότοποι έχουν “φυτρώσει” στα Παλιάμπελα, μεταξύ του Προπονητικού Κέντρου της ΠΑΕ Καλαμάτα και της οδού Ιωάννη Μπούτου.

Πρόκειται για υποβαθμισμένη περιοχή, που έχει βρωμίσει και έχει μετατραπεί σε χωματερή. Για το γεγονός αυτό δεχθήκαμε διαμαρτυρίες από περίοικους, που ζητούν να καθαριστεί η περιοχή.

Γ.Σ.