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Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2026 19:40

Σκουπιδότοποι στα Παλιάμπελα

Γράφτηκε από τον

Σκουπιδότοποι στα Παλιάμπελα

Navarino Agora

Σκουπιδότοποι έχουν “φυτρώσει” στα Παλιάμπελα, μεταξύ του Προπονητικού Κέντρου της ΠΑΕ Καλαμάτα και της οδού Ιωάννη Μπούτου.

Πρόκειται για υποβαθμισμένη περιοχή, που έχει βρωμίσει και έχει μετατραπεί σε χωματερή. Για το γεγονός αυτό δεχθήκαμε διαμαρτυρίες από περίοικους, που ζητούν να καθαριστεί η περιοχή.
Γ.Σ.

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