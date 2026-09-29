Πρόληψη, ετοιμότητα, αλλά όχι φόβος για τις φυσικές καταστροφές

Σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη συμπλήρωση 40 ετών από τους φονικούς σεισμούς της Καλαμάτας διοργανώθηκαν φέτος, φέρνοντας στις μνήμες των παλαιότερων τα γεγονότα εκείνης της εποχής και υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχαν στη σύγχρονη ιστορία της πόλης.

Με αφορμή τόσο την επέτειο όσο και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις, είδαν για μία ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας επισημάνσεις και αναφορές έγκριτων επιστημόνων για τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, βάσει διαφόρων γεωλογικών δεδομένων, αλλά και στατιστικών στοιχείων που κρατούν πολύ πίσω στον χρόνο.

Οι αναφορές αυτές –που φυσικά δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση– δημιούργησαν μια μεγάλη συζήτηση στην πόλη για το κατά πόσο η ευρεία δημοσιοποίησή τους είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου ή αν, αντίθετα, η περιορισμένη δυνατότητα αξιολόγησής τους από το ευρύ κοινό μπορεί να καλλιεργήσει ένα κλίμα φόβου.

Κάθε τεκμηριωμένο επιστημονικό στοιχείο πρέπει, φυσικά, να τίθεται αρχικά σε γνώση των αρμόδιων κεντρικών Αρχών και στη συνέχεια των τοπικών, ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως όλες οι απαραίτητες αποφάσεις στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως και να έχει, όμως, είτε υπάρχουν συγκεκριμένα επιστημονικά τεκμήρια είτε όχι, η Πολιτεία και οι τοπικές Αρχές οφείλουν να διατηρούν τους πολίτες σε κατάσταση ετοιμότητας απέναντι σε κάθε είδους φυσική καταστροφή.

Πρέπει να επικαιροποιείται διαρκώς η ενημέρωση και η ετοιμότητα των κατοίκων, να πραγματοποιούνται συχνά ασκήσεις και, πάνω από όλα, να υπάρχει σαφής ενημέρωση για τους ακριβείς χώρους συγκέντρωσης του πληθυσμού. Άραγε, πόσοι γνωρίζουν σήμερα πού βρίσκονται;

Οι φυσικές καταστροφές, όπως και να έχει, θα μας επισκεφθούν. Αυτό, δυστυχώς, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το αποτρέψει σε απόλυτο βαθμό. Μπορεί, όμως, να είναι έτοιμος για την καλύτερη δυνατή αντίδραση και αντιμετώπισή τους και, κυρίως, για τη μείωση των συνεπειών τους.

Πρόληψη και ετοιμότητα λοιπόν είναι οι δύο λέξεις που συνοψίζουν όσα πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε οργανωμένη κοινωνία. Και σε αυτή την προσπάθεια, ο φόβος και η κινδυνολογία είναι πάντα κακοί σύμβουλοι.