Η τελετή ενθρόνισης της Εφεστίου Εικόνας του Αγίου Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου, που καταγόταν από το Βασιλίτσι, μεγάλου ιεραπόστολου της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Κανάγκα της Αφρικής, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στον ναό Αγίου Βασιλείου Βασιλιτσίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού, οι Ακολουθίες θα τελεσθούν με την αρμόζουσα εκκλησιαστική τάξη και λαμπρότητα.

Το πρωί της Κυριακής θα τελεσθεί η θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του πρωτοσύγκελλου της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτη Φιλίππου Χαμαργιά και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τελετή ενθρόνισης της Εφεστίου Εικόνας του Αγίου Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου.

Η παρουσία της εικόνας του Αγίου στον τόπο καταγωγής του αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία και σημαντικό πνευματικό γεγονός για την ενορία και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, γόνος του Βασιλιτσίου, αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση του Ευαγγελίου και στην Ιεραποστολή, διακονώντας με αυταπάρνηση την Ορθόδοξη Εκκλησία στην καρδιά της Αφρικής.

Η ενθρόνιση της Εφεστίου Εικόνας του αποτελεί έναν ακόμη ισχυρό δεσμό της γενέτειράς του με τη μνήμη, την πνευματική παρακαταθήκη και το ιεραποστολικό έργο του Αγίου, ώστε η ζωή και η προσφορά του να αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης και πίστης για τις νεότερες γενιές.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ναού Αγίου Βασιλείου Βασιλιτσίου προσκαλεί θερμά όλους τους ευσεβείς χριστιανούς, τους κατοίκους και τους καταγόμενους από το Βασιλίτσι, καθώς και όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη και το έργο του Αγίου Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου, να παραστούν στη θεία λειτουργία και στην τελετή ενθρόνισης της Εφεστίου Εικόνας του Αγίου, συμμετέχοντας στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα πνευματικής χαράς και ευλογίας για τον τόπο.