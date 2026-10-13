Μεσσηνία: Τελετή ενθρόνισης Εικόνας του Αγίου Χρυσοστόμου στο Βασιλίτσι

Με την παρουσία πλήθους πιστών, από την ευρύτερη περιοχή της Κορώνης, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, η τελετή ενθρόνισης της Εφεστίου Εικόνας του Αγίου Χρυσοστόμου (Παπασαραντόπουλου), του Ιεραπόστολου της Αφρικής, στον ναό Αγίου Βασιλείου, Βασιλιτσίου, τόπο γέννησης του νέου Αγίου της Εκκλησίας.

Πριν την ενθρόνιση τελέστηκε η θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του πρωτοσύγκελλου της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτη Φιλίππου Χαμαργιά, ο οποίος, τηρώντας την ιερή παράδοση, έχρισε δι’ Αγίου Μύρου την ιερή εικόνα και την καθιέρωσε επί του μόνιμου πλέον θρόνου της.

Μετά το τέλος της λειτουργίας και της τελετής ο πατέρας Φίλιππος, αφού μετέφερε τις ευχές του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, αναφέρθηκε στο γεγονός του καθαγιασμού της εικόνας, δι’ Αγίου Μύρου και στην αγαθή συγκυρία της τελετής ενθρόνισης της εικόνας με την ανάγνωση της ευαγγελικής περικοπής “του Σπορέως”, συνδυάζοντας το πρόσωπο και το ιεραποστολικό έργο του Αγίου Χρυσοστόμου του εν Αφρική, με τα μηνύματα της ευαγγελικής περικοπής. Τόνισε ότι “ο Άγιος Χρυσόστομος, ως καλός σπορέας έσπειρε τον λόγο του Θεού στην Αφρική και η σπορά αυτή τον κατέστησε Άγιο της Εκκλησίας μας, διότι δεν έσπειρε έναν δικό του ατομικό σπόρο αλλά τον σπόρο που του εμπιστεύτηκε ο Θεός, στο χωράφι που του υπέδειξε επίσης η πρόνοια του Θεού”.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον εφημέριο του χωριού πατέρα Φώτιο Μουτζούρη και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, ιδιαίτερα τον επίτροπο Παναγιώτη Λυμπέρη για την αγωνία και τον αγώνα τους, ώστε το Βασιλίτσι να παραμείνει μια ακμαία και ζωντανή κοινότητα, καθώς και τους εξ αίματος συγγενείς του Αγίου, ήτοι την Οικογένεια Παπασαραντόπουλου και όλους τους δωρητές, για την προσφορά του καλαίσθητου προσκυνηταρίου και της νέας Εφεστίου Εικόνας του Αγίου.

Επιπλέον ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στην τελετή τον δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, τον βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου – Νέστορος και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.