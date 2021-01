Ενότητες βιντεοτέχνης online από το Video Art Μηδέν

Πρόκειται για 2 ενότητες αφιερωμένες στη σύγχρονη ελληνική βιντεοτέχνη (“Occupants” και “Carry on”, σε επιμέλεια της Γιούλας και Ολγας Παπαδοπούλου) και την ενότητα “Time quarantined’ που επιμελήθηκε ειδικά για το Μηδέν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του The New Museum of Networked Art & ALPHABET Art Centre, Wilfried Agricola de Cologne. Οι ενότητες θα παραμείνουν προσβάσιμες στο κανάλι του Καλαματιανού οργανισμού στο youtube. Ειδικότερα, οι ενότητες που παρουσιάζονται έχουν ως εξής:

- “Occupants”: παρουσιάζει 7 έργα σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, που επικεντρώνονται στην ανθρώπινη παρουσία και δράση, μέσα από διάφορες εκφάνσεις της.

- “Carry on”: η ενότητα παρουσιάζει 7 σύγχρονους Ελληνες καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν διαφορετικά μορφολογικά και εννοιολογικά στοιχεία στο έργο τους, με κοινό άξονα την έννοια της περιπλάνησης (και ενίοτε της στάσης), φυσικής και πνευματικής.

- “Time quarantined”, επιμέλεια: Wilfried Agricola de Cologne. Στους καιρούς της πανδημίας που διανύουμε αρκετοί άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν τους περιορισμούς του "συνηθισμένου". Τα πράγματα που θεωρούσαμε πριν ως δεδομένα αποκτούν ξαφνικά μια ασυνήθιστη βαρύτητα. Ο χρόνος μοιάζει να έχει παραλύσει, να έχει μπει σε καραντίνα ή πρόκειται απλώς για μια αλλαγή παραδείγματος;