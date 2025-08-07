eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες της πτήσης Καλαμάτα - Μπέρμιγχαμ

Στο αεροδρόμιο του Λίβερπουλ προσγειώθηκε το αεροπλάνο που εκτελούσε τη χθεσινή πτήση LS135 της Jet2 από Καλαμάτα προς Μπέρμιγχαμ επειδή έκλεισε προσωρινά ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου στο Μπέρμιγχαμ.

Η απόσταση του Λίβερπουλ από το Μπέρμιγχαμ είναι 188 χιλιόμετρα και το ταξίδι με αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 2 ώρες και 39 λεπτά. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων «Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ στην κεντρική Αγγλία ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης σήμερα, μετά από ένα «αεροπορικό συμβάν», όπως τόνισε η διοίκηση του αεροδρομίου.
Εικόνες που αναρτήθηκαν στο X δείχνουν ένα μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος, με έλικα ακινητοποιημένο, στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης του έβδομου πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της Βρετανίας. Η Telegraph ανέφερε ότι όλες οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις θα καθυστερήσουν έως τις 6 μ.μ. τοπική ώρα».

 

