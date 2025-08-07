Ισχυρός σεισμός 4,7 Ρίχτερ κοντά στη Μεσσήνη

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,7 Ρίχτερ, 11 χλμ ΒΔ της Μεσσήνης, με το επίκεντρο να είναι μεταξύ Ανδρούσας και Τρικόρφου. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 23 χλμ., σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης οι κάτοικοι αναστατώθηκαν και βγήκαν από τα σπίτια τους, μιας και... ταρακουνήθηκαν για τα καλά, ενώ ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Καλαμάτα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.