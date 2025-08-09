Νέα κινητοποίηση για την Παλαιστίνη αύριο στην Καλαμάτα

Σε μαζικές κινητοποιήσεις καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις σε όλη τη χώρα, σε πόλεις, σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό.

Στην Καλαμάτα η πρόσκληση είναι για κινητοποίηση στο λιμάνι, στο “χιλιόμετρο”, στις 8 το απόγευμα.