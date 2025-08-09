Νέα κινητοποίηση για την Παλαιστίνη αύριο στην Καλαμάτα

Σε ανακοινώσεις από το March to Gaza, από το BDS Greece και από την Παλαιστινιακή παροικία Ελλάδος αναφέρεται: “Σε κάθε νησί, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, θα στείλουμε την αλληλεγγύη μας στην Παλαιστίνη – Θα φωνάξουμε δυνατά «Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Ανεπιθύμητοι όσοι στηρίζουν την γενοκτονία». Οι συγκεντρώσεις έχουν ως βασικά αιτήματα την άμεση παύση των πολεμικών επιχειρήσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε μορφή συμμετοχής στις συγκρούσεις. Το κάλεσμα της πρωτοβουλίας March To Gaza για δράσεις αλληλεγγύης «σε κάθε πόλη, νησί και τουριστικό προορισμό» συναντά ευρεία ανταπόκριση, την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις του, προετοιμάζοντας μια «τελική λύση» εξόντωσης του παλαιστινιακού λαού. Σταματήστε τη γενοκτονία. Οχι στη συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ, όχι στη γη μας, όχι στο όνομά μας”.
Σάββατο, 09 Αυγούστου 2025 14:22
Νέα κινητοποίηση για την Παλαιστίνη αύριο στην ΚαλαμάταΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Σε μαζικές κινητοποιήσεις καλούν συλλογικότητες και οργανώσεις σε όλη τη χώρα, σε πόλεις, σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς, αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους προς τον Παλαιστινιακό λαό.
Στην Καλαμάτα η πρόσκληση είναι για κινητοποίηση στο λιμάνι, στο “χιλιόμετρο”, στις 8 το απόγευμα.
